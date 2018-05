DOMENICA IN/ Anticipazioni e ospiti: Anna Tatangelo racconta la sua vita senza filtri

Tutte le anticipazioni di Domenica In. Tra gli ospiti: Anna Tatangelo e Sergio Muniz. Tantissimi cantanti e un omaggio a tutte le mamme del mondo con il racconto di una mamma di 16 bambini.

13 maggio 2018 Redazione

Le anticipazioni e gli ospiti di questa nuova puntata di Domenica In

Anche a Domenica In oggi è una giornata particolare, un giorno di festa e amore. La festa della mamma non passa inosservata neanche negli studi di Rai Uno, dove in questo pomeriggio, Cristina Parodi terrà le redini della sua Domenica In. Numerosi gli ospiti che la giornalista attende nello studio del programma. Immancabile Milly Carlucci e il “Processo a Ballando con le Stelle”, la presentatrice sarà in collegamento e insieme a Guillermo Mariotto (giudice della gara a colpi di danza) commenteranno gli episodi più controversi di quest’ultima edizione del programma. In studio ci saranno anche alcuni professionisti del programma come Raimondo Todaro e Nathalie Guetta e verranno svelate alcune indiscrezioni sulla finale prevista per sabato 19 maggio. Dopo “Ballando con le stelle”, sarà un’altra stella della musica italiana a entrare in studio. Stiamo parlando di Anna Tatangelo che si racconterà alla giornalista, svelando qualcosa anche della vita privata, oltre a ricordare la sua intera carriera musicale.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI E OSPITI: NON SOLO TATANGELO, DA SAMANTHA DE GRENET A SERGIO MUNIZ

Per celebrare la festa della mamma Cristina Parodi inviterà nello studio della rete ammiraglia Rai alcune donne, ma soprattutto delle mamme. A raccontare la sua straordinaria vita ci sarà Enrica Bonaccorti che è mamma di 16 bambini, una sfida decisamente coraggiosa, e Samantha de Grenet che racconterà la sua vita da mamma con Brando. Gli ospiti sono numerosi e a giocare in casa Rai ci sarà Sergio Muniz che verrà giudicato come marito, amante o amico ideale attraverso il gioco “Che uomo sei?”, mentre al gioco delle affinità si sottoporrà la coppia formata da Emiliana Morgante e Stefano Masciarelli, che sintonia avranno? Per la rubrica “A casa di…” Benedetta Parodi sarà a casa di Rosanna Lambertucci per un’intervista ai fornelli. Infine, tra i cantanti ci saranno: Karima, Silvia Salemi e Sal Da Vinci. Benedetta vi aspetta nel suo salotto dalle 14.

