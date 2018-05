Diego Olivieri/ In carcere, isolato, in condizioni precarie: 5 anni per essere scagionato! (Sono Innocente)

Diego Olivieri, cinque anni da attendere per la giustizia. L'accusa ingiusta di narcotraffico e un incubo iniziato nell'ottobre del 2007 alle 4 di mattino. (Sono Innocente)

Diego Olivieri, Sono Innocente

Diego Olivieri ha dovuto attendere cinque anni prima di essere riconosciuto come innocente dall'accusa di narcotraffico. Un incubo iniziato nell'ottobre del 2007, attorno alle 4 del mattino: è questo l'orario che i Carabinieri di Arzignano, in provincia di Vicenza, scelgono per arrestare il mediatore di pellame. Una famiglia quasi perfetta, una casa creata con la fatica di una vita, una barca per coltivare la sua passione per il mare e figli a dargli tante soddisfazioni. Tutto svanito nel giro di pochi minuti, quando il commerciante diventa da rispettabile ad ex cittadino modello. Il caso di Diego Olivieri verrà raccontato a Sono Innocente nella puntata di oggi, domenica 13 maggio 2018, a partire da quei tragici momenti. Attimi in cui viene accusato di riciclaggio, narcotraffico, associazione mafiosa e insider trading, come ricorda Il Corriere del Veneto. Minuti che diventano ore e un fiume di domande a cui non sa rispondere, come riferirà in seguito alla stampa. A peggiorare la situazione la sua impossibilità a trovare risposte alle domande sempre più incalzanti e che lo spingono a rimanere in silenzio, figurando così persino omertoso. Il tutto si conclude con il trasporto a Rebibbia, dove trascorrerà quattro mesi, e poi al San Pio X per via di quell'accusa fatta da un pentito, che lo indica come il principale attivista in fatto di droga. Un'attività che tra l'altro riuscirebbe a gestire grazie alla facciata di vendita di pellame, in cui nasconderebbe della droga. Per Olivieri, che su consiglio di un amico deciderà infine di fingere con gli altri detenuti che le accuse siano fondate, solo per riuscire ad evitare altri guai.

DIEGO OLIVERI, IL CARCERE NEL CARCERE

Il carcere nel carcere è la sezione a cui viene destinato Diego Olivieri in seguito al suo arresto, un settore angusto, fatto di sporcizia e poca illuminazione. Una situazione indescrivibile in cui al neo detenuto è possibile solo usufruire di quelle due ore d'aria concesse al giorno, nell'impossibilità di usare la palestra o gli altri luoghi comuni. Solo 4 ore al mese per le visite dei familiari e urla continue, che a volte indicano solo la protesta dei carcerati, altri invece precedono quei tentativi di suicidio che 'sono all'ordine del giorno', come sottolinea a Il Corriere della Sera. Diego Olivieri verrà considerato parte integrante del narcotraffico, l'ultimo anello che lo collegherebbe a Nick Rizzuto e Vito Don, per cinque anni in tutto e tre processi durissimi da sostenere. Solo allora i giudici si pronunceranno con un verdetto favorevole, sicuri che sia innocente perché il fatto non sussiste, ma nel frattempo il commerciante ha già vissuto un anno dietro le sbarre. Obbligato a rimettersi in piedi a 65 anni, età che aveva al momento del rilascio, e con l'obbiettivo di usare i soldi di risarcimento per ingiusta detenzione per realizzare un ospedale in Tanzania. Ed oggi che il suo incubo è finalmente finito, può affermare con certezza che l'indulto possa essere utile solo se associato ad una totale rivoluzione del sistema carcerario. Fatto di rieducazione e lavoro perché 'anche il criminale più incallito può essere recuperato'.

OGGI A ME, DOMANI A CHI?

Lo scorso aprile Diego Olivieri ha presentato nella provincia di Cosenza il suo Oggi a me domani a chi?, il libro in cui racconta nei dettagli l'esperienza vissuta in carcere fra il 2007 ed il 2008. Un appuntamento previsto nel programma di Aprile d'autore, una rassegna organizzata con il patrocinio del Comune di Diamante. Un'avventura inverosimile quella del commerciante di pellame, accusato ingiustamente di essere colluso con la mafia e di sfruttare l'azienda per promuovere attività di narcotraffico e riciclaggio, come ricorda Cosenza Post. Un'accusa gravissima, che ha spinto Olivieri a vivere un'esperienza ancora più traumatica, dato il sospetto di affiliazione con i vertici della mafia. Per questo, per le misure di sicurezza, verrà rinchiuso in isolamento per diversi mesi. La libertà gli verrà restituita solo un anno dopo il giorno del suo arresto, con una sentenza che la Cassazione dichiarerà irrevocabile. Ed ora che quella pagina di vita è stata girata per fare spazio ad una nuova esistenza, Diego Olivieri non dimentica il passato e si è attivato per mantenere la promessa di aiutare la popolazione grazie ad un'associazione di solidarietà. Futuro per tutti è infatti la Onlus che lo vede come presidente e che ha finanziato lo scorso aprile la spedizione di letti, materassi, mobilio, ventilatori, divise sanitarie, macchine per la fisioterapia e molti altri strumenti utili per migliorare l'esistenza dei ragazzi del Ghana, per una catena di solidarietà a cui si sono uniti anche diversi istituti pubblici e privati del Trevigiano, come ricorda Treviso Today.

