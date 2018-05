Domenica Live/ Anticipazioni: Rodrigo Alves e Aida Nizar ospiti di Barbara d’Urso (13 maggio)

Domenica Live, anticipazioni del 13 maggio 2018: Rodrigo Alves (Ken Umano) e Aida Nizar ospiti di Barbara d’Urso dalle 13.55 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

13 maggio 2018 Valentina Gambino

Torna puntuale l’appuntamento con la Domenica Live di Barbara d’Urso, in onda oggi pomeriggio a partire dalle 13.55 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Quali gli ospiti del popolare salotto TV? Secondo quanto si vocifera in rete, Santa Carmelita da Cologno stacanovista come non mai, andrà avanti con il suo programma del dì di festa fino ai primi giorni di giugno, anche per potere commentare in studio colui/lei che trionferà dopo la 15esima edizione del Grande Fratello. Proprio del format più spiato della televisione italiana, si parlerà oggi con la conduttrice alle prese con qualche piccola problematica di troppo. Ed infatti, dopo gli ultimi atti di bullismo, numerosi sponsor del programma hanno preso le distanze e alcuni hanno ritirato anche i loro prodotti in maniera immediata. L’Acqua Santa Croce per esempio, ha voluto ritirare l’acqua ed infatti i concorrenti bevono da brocche oppure si riforniscono in magazzino dove è stato allestito un distributore per l’acqua. A questo punto ci chiediamo se la conduttrice dirà qualcosa in merito nel nuovo appuntamento con Domenica Live.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nel frattempo, possiamo anticiparvi alcuni ospiti di Barbara d’Urso. Nel corso di Domenica Live infatti, ci sarà modo di vedere il Ken Umano Rodrigo Alves ed anche Aida Nizar, ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello 2018. Con entrambi i protagonisti ne vedremo sicuramente delle belle. Ed infatti, proprio il Ken ha avuto modo di fare parlare il pubblico grazie ad un massaggio plantare fatto a Simone Coccia durante l’idromassaggio. I due sono diventati molto confidenziali e il compagno di Stefania Pezzopane, ha avuto modo di chiedergli anche il numero di telefono: nuova amicizia in vista? Ed intanto, ci saranno sicuramente forti dibattiti con Aida Nizar in quanto, ancora oggi non ha digerito la sua eliminazione. Nel corso del nuovo appuntamento del dì di festa a partire dalle 13.55 su Canale 5, ci sarà spazio per le d’Urso-interviste e le ultimissime news di gossip.

