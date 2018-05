Emiliana Morgante/ La moglie di Stefano Masciarelli: una star della moda rinata con la maternità (Domenica In)

Emiliana Morgante, dopo il matrimonio con Stefano Masciarelli la donna in televisione per raccontare la storia d'amore con questo splendido attore romano. (Domenica In)

Emiliana Morgante, Domenica In

Emiliana Morgante, creatrice di successo del brand di bijoux che ha avviato con il cugino Enrico, ha travolto il settore della moda grazie a By.ME e non solo. Impossibile dimenticare che si tratta della moglie di Stefano Masciarelli, uno degli attori più importanti in Italia per quanto riguarda il piccolo schermo. Emiliana Morgante ed il marito saranno tra l'altro presenti a Domenica In oggi, 13 maggio 2018, per sottoporsi al verdetto del gioco della affinità. Saranno in grado di dimostrare che la loro è una coppia solida? L'incontro fatale ed infine le nozze con l'artista sono frutto di tanti anni di convivenza, culminati con la cerimonia ufficiale del 2012, quando i due hanno deciso di pronunciare le promesse di matrimonio. Energica, creativa, in grado di adattarsi ad ogni situazione: Emiliana è di certo una partner ideale per l'attore, che in un'intervista a Fatti Italiani ha definito come il suo "tutto". Non è la prima volta tra l'altro che la donna e Masciarelli si sottopongono ad un gioco in tv come coppia, dato che quasi dieci anni fa hanno partecipato a Dimmi la verità di Caterina Balivo, attraverso un percorso ad ostacoli che ha messo a dura la prova il loro amore. In gran finale, ironia della sorte, un test di affinità.

EMILIANA MORGANTE, MOGLIE DI STEFANO MASCIARELLI: UNO DEI VOLTI DELLA MODA ITALIANA

Emiliana Morgante è uno dei volti della moda italiana, in grado di spaziare fra diversi settori grazie al suo personale genio creativo. Un punto in comune con il marito Stefano Masciarelli, che ha deciso di sposarla in seconde nozze. Una creatività che del resto è aumentato con la nascita della figlia ed ancora prima con la maternità, soprattutto perché la piccola di casa è riuscita a stravolgere l'esistenza da cima a fondo. E dopo essere stata assorbita per tanti giorni e notti, rigorosamente insonni, ha infine ritrovato se stessa come donna. La sua idea per il brand By.Me è nata proprio nel periodo successivo, quando durante una delle sue adorate visite al mercato è stata attirata da un banco di bijoux. Donna anche al centro dello stile scelto per le sue creazioni, dalle sfumature smart, sobrie, fresche e metropolitane, in un'ampia gamma che rispecchia al meglio il mondo al femminile. E sembra proprio che fra le sue ammiratrici ci sia Carmen Di Pietro, come ha sottolineato in un'intervista a Globus Magazine, così come Nadia Rinaldi e Milena Miconi.

