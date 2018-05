Enrica Bonaccorti/ Che fine ha fatto? Sacrificata la carriera per la famiglia... (Domenica In)

Enrica Bonaccorti, la famiglia messa davanti alla carriera? La conduttrice rimane comunque tra i volti noti più amati dal pubblico italiano, ecco perchè... (Domenica In)

Enrica Bonaccorti, Domenica In

Enrica Bonaccorti ha sempre messo in primo piano la vita privata rispetto alla carriera, nonostante sia rientrata nella classifica dei volti noti più amati dagli italiani. Merito dell'energia con cui ha condotto tanti programmi e la serietà di un rapporto costante con il pubblico, mantenendo al tempo stesso il privato lontano dai riflettori. La conduttrice ha avuto la possibilità di diventare madre a 24 anni, quando la sua carriera era già più che avviata. A sostenerla nella crescita della figlia Verdiana Pettinari quella Santa mamma che le ha permesso di fare fronte alla sua esperienza di neo madre e single. Rita Bonaccorti ha anche vissuto un grande dramma nella sua vita, proprio per il suo ruolo di madre e di cui parlerà nella sua intervista a Domenica In oggi, 13 maggio 2018. Lo spazio dedicato alle super mamme, in occasione della festa che celebra la loro forza titanica, permetterà alla conduttrice di parlare anche di quella pagina buia della sua esistenza. Nell'86, ricorda La Repubblica, la Bonaccorti è piombata in un forte sconforto a causa della perdita di un figlio non ancora nato, per una gravidanza di tre mesi su cui aveva già alimentato speranze e paure. Le cautele suggerite dai medici non hanno potuto evitarle il peggio, soprattutto alla luce delle poche possibilità di sopravvivenza del piccolo, circa il 50%. Un'emorragia che l'ha colpita a fine ottobre di quell'anno, si è conclusa alla fine con un aborto ai primi di novembre.

ENRICOA BONACCORTI, CONIUGARE IL RUOLO DI MADRE E CONDUTTRICE

E' stata dura per Enrica Bonaccorti riuscire a coniugare il suo ruolo di madre e conduttrice, di single e di compagna. Dopo essere rimasta da sola in seguito alla rottura con il padre della figlia Verdiana Pettinari, aveva trovato in Arnaldo Del Piave un compagno con cui convolare a nozze. Il loro matrimonio si è svolto a metà degli anni Ottanta in Nevada, un sogno d'amore che la Bonaccorti avrebbe voluto alimentare anche grazie alla nascita del secondogenito. Purtroppo non è andato così, nonostante l'annuncio in diretta tv di aspettare un figlio, con la speranza di vedere il pancione crescere di giorno in giorno al fianco del suo amato pubblico. Ed è rimasta ferma e tenace anche di fronte tutte quelle polemiche ricevute dai dirigenti Rai all'epoca, per via dell'uso così privato del mezzo pubblico, come ricorda La Repubblica in un articolo di quegli anni. E così è riuscita persino a digerire la decisione della Rai di non promuoverla come timoniera di Domenica In, nonostante il successo ottenuto con Non è la Rai della rete del Biscione. Una scelta imposta dall'alto proprio per via dell'annuncio della sua gravidanza, a cui ha fatto seguito la tragedia di aver perso il figlio prima della sua nascita. Ed è per questo che la decisione dei vertici della rete pubblica è diventata come uno schiaffo morale, che ha spinto la Bonaccorti a rifiutare persino l'offerta di Silvio Berlusconi di entrare nella sua scuderia, come ricorda Gente Vip.

