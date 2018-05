FRANCESCO MOTTA/ Dopo "La nostra ultima canzone", e scelte nuove, pronto per il tour... (Che tempo che fa)

La nostra ultima canzone ha contribuito al successo ottenuto da Francesco Motta. Prima di iniziare il suo tour, oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa

Francesco Motta

La nostra ultima canzone ha contribuito al successo ottenuto da Francesco Motta nella classifica Fimi, conquistando un posto nella Top 5 grazie al suo ultimo lavoro discografico. Vivere o morire sarà al centro del Motta Live 2018 che lo vedrà salire sul palco di diverse città italiane e che ha pubblicato lo scorso 6 aprile con nove tracce che raccontano un volto inedito del cantautore di Pisa. Una sorta di punto della situazione, sottolinea Emme Press, un bilancio del passato fra note malinconiche, ritmi sorpresi e un sottofondo di felicità. Francesco Motta sarà inoltre ospite di Che tempo che fa nella puntata di oggi, per interpretare La nostra ultima canzone, già fra i brani più quotati in rotazione radiofonica ed elemento trascinatore del secondo album dell'artista.

FRANCESCO MOTTA, PRONTO AL TOUR

Una forte maturità musicale quella di Motta, che superato la soglia dei vent'anni e digerito la fine degli stessi, ha trasformato la sua visione generale sulla vita e molto altro. Un bivio che alla fine lo ha spinto a intraprendere una strada, fare una scelta. Se giusta o sbagliata si vedrà in seguito, ma di cui di certo si assume la responsabilità. Ha ormai conquistato un posto d'onore nel pubblico italiano ed è pronto a fare sue anche tutte le città che toccherà con il suo tour 2018. Radio Italia è la radio ufficiale che accompagnerà i molteplici live dell'artista sempre più emergente e in previsione della data zero, che avverrà il prossimo 26 maggio, ha deciso di regalare ai fan un assaggio di curiosità su Motta.

GLI ESORDI

E non si parla più che altro della fidanzata Carolina Crescentini, l'attrice con cui interviene agli eventi mondani e che si trova al suo fianco in tanti scatti social. Si parla per esempio dei suoi esordi, al fianco dei Criminal Jokers. La band pisana ha debuttato sulle scene nel 2000, con una chiara impronta punk e una forte vicinanza alla musica new wave, riuscendo a raggiungere la gloria con Bestie, l'album che Motta realizzerà come paroliere del gruppo e che lo vedrà infine come produttore. Il 31enne di Pisa è infatti un artista a tutto tondo e non solo perché unisce la creazione di musica alla sua distribuzione sul mercato. Cantautore e polistrumentista, è riuscito a conquistare la Targa Tenco - Opera Prima con il suo primo album, dal titolo La fine dei vent'anni, pubblicato con la Woodworm Label nel marzo del 2016.

© Riproduzione Riservata.