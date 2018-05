Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife: ecco com'è la loro abitazione

Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.

13 maggio 2018 Valentina Gambino

Fedez e Chiara Ferragni hanno trovato casa

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati da un po’ di giorni in Italia. Il rapper e la sua compagna però, hanno dovuto alloggiare in un albergo perché la loro casa in quel di Milano non era ancora pronta. L’accoglienza dell’hotel è stata veramente incredibile, con palloncini e peluche raffiguranti dei piccoli leoncini per rendere omaggio al piccolo Leone, il bimbo nato a Los Angeles che finalmente è tornato nel Paese di nascita di mamma e papà. In queste ore però, l’attesa è stata ricompensata e la coppia ha annunciato con fotografie e commenti che la loro lussuosa abitazione è finalmente quasi pronta. Fedez e Chiara infatti, lo scorso sabato hanno visitato il nuovo appartamento dove andranno ad abitare anche se non è chiaro se rimarranno in affitto o se hanno acquistato il posticino che li vedrà vivere la nuova vita, in attesa del matrimonio che dovrebbe essere celebrato questa estate. Proprio il rapper aveva messo in affitto il precedente appartamento sito in CityLife, chiedendo un affitto assolutamente fuori dalla portata di tanta (troppa) gente (circa 10mila euro al mese).

Fedez e Chiara Ferragni hanno trovato casa

Il nuovo appartamento di Fedez e Chiara Ferragni anche in questo caso si trova a CityLife, il progetto di riqualificazione della Fiera Campionaria, a Milano che si trova nel quartiere del Portello ed è stato disegnato dalle "archistar" Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid. Le immagini della loro nuova casa sono state condivise dalla celebre coppia attraverso le Stories di Instagram. Entrambi sono apparsi molto felici e soddisfatti in vista dell’imminente trasferimento nella nuova abitazione che gli offrirà maggiore serenità. Nel frattempo il musicista milanese sta provando per il tour di San Siro del prossimo 1 giugno che lo vedrà al fianco dell’amico J-Ax. Dalle prime immagini trapelate dai loro account ufficiali, la casa sembrerebbe un grande attico con una cucina e un salone davvero spaziosi oltre che un soppalco e un panorama da togliere il fiato su tutta Milano. A quanto pare la nuova abitazione si trova nelle residenze Hadid, molto vicina al precedente attico di Federico. In attesa che i lavori siano totalmente completati, i tre risiedono ancora nella suite dell'hotel Parigi che hanno fermato per un mese.

© Riproduzione Riservata.