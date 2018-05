Francesca Cipriani, ipnosi a Domenica Live/ Video: baci travolgenti col pubblico, ma i social non gradiscono

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Francesca Cipriani, ipnosi a Domenica Live

Francesca Cipriani si sottopone ad un esperimento choc a Domenica Live, nello specifico quello del “ponte umano” di Giucas Casella. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è lasciata ipnotizzare dal noto illusionista, che con lei ha condiviso l'esperienza del reality show in Honduras. «Tu sei pazzo? Perché mi guardano tutti? Sto bene...», ha commentato la showgirl quando è stata svegliata. «Giucas, cosa mi hai fatto fare? Sembro un cavallo selvaggio. Se mi vuoi baciare dimmelo, ma che figura...», ha aggiunto Francesca Cipriani, che infatti in una fase dell'esperimento ha travolto d'affetto il pubblico nello studio di Barbara d'Urso. La conduttrice le ha dato la possibilità di rivedere cosa le è accaduto quando non era cosciente. Ad esempio, un signore del pubblico approfittando dell'ipnosi ha colto l'occasione per baciarla in bocca. Un particolare che non è passato inosservato ai telespettatori. «Ma quel tizio che si è praticamente catapultato per baciare la Cipriani? », scrive un utente ad esempio su Twitter.

FRANCESCA CIPRIANI, IPNOSI A DOMENICA LIVE NON CONVINCE

L'esperimento di Francesca Cipriani con Giucas Casella a Domenica Live non è proprio piaciuto a tutti. In particolare, è stato criticato in Rete e sui social il momento in cui l'ex naufraga si è involata verso il pubblico tra baci e abbracci. Fin qui tutto bene, peccato che qualcuno abbia approfittato della situazione per strappare un bacio all'inconsapevole showgirl. «Lo schifo degli uomini del pubblico che, a #DomenicaLive, baciano Francesca Cipriani """sotto ipnosi""". Quanto arrivano a fare schifo gli uomini. E che squallore. #francescacipriani», scrivono su Twitter. «Dopo sta buffonata la Cipriani si sarà beccata la mononucleosi, l'herpes e chissà cos'altro. Contenta lei. Dovrebbe esserci un limite a tutto. #domenicalive», un altro messaggio di indignazione. Il tono non cambia: «Ma vogliamo parlare dei signori sessanteni che sgomitano per baciare la Cipriani, schifo. #domenicalive». Clicca qui per vedere l'esperimento.

