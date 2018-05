Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ Foto, beccati a Verona: ritorno di fiamma?

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? I due ex sono stati beccati insieme a Verona, ma si tratta davvero di un ritorno di fiamma?

Andrea Damante e Giulia De Lellis

La storia infinita che ha come protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante apre un nuovo capitolo che potrebbe chiamarsi: ritorno di fiamma. Un titolo che viene in mente guardando uno scatto che circola sul web nelle ultime ore, diffuso dalla pagina Instagram Gossiptvofficial, che vede Andrea e Giulia insieme per le strade di Verona. "Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme! In esclusiva, vi mostriamo una foto, inviata da una nostra utente, dei Damellis, beccati al bar Rialto (Verona) alle 16.00. I due si sono visti per chiarirsi?" si legge sulla pagina in questione. Nello scatto (che trovate qui) Andrea e Giulia sono faccia a faccia e sembrano scambiarsi impegnati a parlare di qualcosa, mentre la De Lellis tiene tra le mani una scatola.

RITORNO DI FIAMMA O CHIARIMENTO?

Ma si tratta davvero di un riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? In molti sul web hanno ipotizzato che i due possano essersi incontrati per chiarire alcune cose o magari perché l'ex tronista doveva ridare delle cose a Giulia (visto che prima abitavano insieme). Qualcuno ha anche ritenuto che quella in foto non sia Giulia. In effetti parlare di ritorno di fiamma sembra essere un po' azzardato, soprattutto in virtù delle parole che solo pochi giorni fa ha scritto sui social la De Lellis. “In questa situazione nessuno parla perché non conviene. Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti. Ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivedrà l’anno del mai, forse… ma questo lui lo sa bene!“. Possibile che sia cambiato tutto così repentinamente? Di certo Giulia sarà pronta a smentire quest'ultimo gossip.

