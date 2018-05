Grande Fratello 2018 / Luigi Favoloso tra Veronica e Mariana: duri scontri e sospetti nella Casa

Grande Fratello 2018, continuano gli scontri nella Casa. Veronica Satti attacca Luigi Favoloso per il suo comportamento con Mariana Fallace: "Sei incoerente"

13 maggio 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso

Luigi Favoloso continua a spaccare gli animi della Casa del Grande Fratello 15. Gli atteggiamenti dell'ex fidanzato di Nina Moric fanno discutere e creano fratture nella Casa anche con coloro che, con lui, hanno instaurato un buon rapporto. È il caso di Veronica Satti, che da sempre ha con Luigi una bella amicizia che sembra essere ora in crisi. Le incoerenze di Favoloso hanno infatti suscitato tensioni tra i due e non solo. Tutto è stato scatenato dal riavvicinamento di Luigi a Mariana che da giorni palesa il suo voler stare lontana da lui, considerandolo "un provocatore". È per questo che Veronica è sbottata e ha avuto uno scontro con Luigi. "Fai delle cose che non dovresti fare e le fai fare anche agli altri. - ha dichiarato la figlia di Bobby Solo - Le induci a farle. È una cosa che fai un po’ con tutti. Non ho capito chi ho davanti. Sei un giocatore! Mi piaceva quello che avevo immaginato: una persona che non cade su questi cliché, che è interessato ad altro come al carisma."

LITE TRA VERONICA E LUIGI: AMICIZIA FINITA?

Luigi ha cercato di difendersi dalle accuse, cercando di spiegare che, pur avendo delle discrepanze con Mariana, ci sono delle cose che gli piacciono. Paole che hanno scatenato un'altra dura risposta di Veronica Satti, che sembra iniziare a nutrire molti dubbi sulla veridicità dei comportamenti di Favoloso. "Trovo il tuo comportamento incoerente anche perché è venuta Patrizia (Bonetti, ndr) e ti ha detto ‘Mi dà fastidio questa cosa’. - è sbottata ancora la Satti, per poi aggiungere - Non è la tua ragazza e ovviamente sei libero di fare tutto quello che vuoi, però fai pace col cervello. Perché tu ieri mi hai detto anche delle cose riguardo Nina (Moric, ndr). Non mi va più di parlarti, mi danno fastidio i tuoi comportamenti." Amicizia agli sgoccioli per i due?

