IL COMMISSARIO LO GATTO/ Su Iris il film con Lino Banfi (oggi, 13 maggio 2018)

Il commissario Lo Gatto, il film in onda su Iris oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabella Russinova, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST LINO BANFI

Il film Il commissario Lo Gatto va in onda su Iris oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola comica che è stata affidata alla regia di un grande nome del cinema italiano come Dino Risi. Il commissario Lo Gatto vede protagonisti Lino Banfi, Maurizio Ferrini, Isabella Russinova, Maurizio Micheli, Galeazzo Benti e Renata Attivissimo. Si tratta di uno dei film che hanno contribuito maggiormente alla fama di Lino Banfi, che nel film interpreta il personaggio principale del commissario Lo Gatto, Dino Risi, oltre a dirigere la pellicola ha anche curato soggetto e sceneggiatura. Quest'ultima è stata redatta in collaborazione con un altro grande del cinema italiano come Enrico Vanzina. Tra i protagonisti de Il commissario Lo Gatto spicca anche il nome di Maurizio Ferrini, attore italiano che ha proprio esordito al cinema grazie a questo film. È principalmente noto per aver condotto Striscia la Notizia dal 1992 al 1994. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COMMISSARIO LO GATTO, LA TRAMA DEL FILM

Il commissario Lo Gatto è appena arrivato a Favignana dove dovrà rimanere per diversi anni, come deciso dal comando centrale, a causa delle sue gravi inadempienze. Assieme al suo nuovo collega Gridelli, si trova a dover risolvere un intricato caso legato alla scomparsa di una donna di spettacolo, Wilma Cerulli. Le prime indagini non portano a nulla di utile ma Lo Gatto inizia a sospettare che la donna sia stata uccisa. Poco dopo, però, Lo Gatto scopre che Wilma Cerulli non è affatto morta. La donna si trova in compagnia di Bettino Craxi (il Presidente del consiglio) su un favoloso yacht. La notizia crea uno scalpore eclatante che addirittura fa venire meno la fiducia al governo in carica. Per la professionalità con cui ha condotto le indagini, Lo Gatto viene così trasferito a Milano assieme a Gridelli.

© Riproduzione Riservata.