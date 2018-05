IL PADRE DELLA SPOSA 2/ Su Rai 3 il film con Diane Keaton (oggi, 13 maggio 2018)

Il padre della sposa 2, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, alla regia Charles Shyer. Il dettaglio della trama.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST STEVE MARTIN

Il film Il padre della sposa 2 va in onda su Rai 3 oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 17.15. Una vera e propria maratona cinematografica dedicata alla saga diretta da Charles Shyer che viene mandata in onda dopo il prequel, Il padre della sposa. Nel cast principale ritroviamo gli stessi interpreti protagonisti del primo capitolo della saga, ovvero Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Kieran Culkin, George Newbern e Martin Short. Come accaduto anche nel primo film, il regista Charles Shyer ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura assieme a Nancy Meyers. Quest'ultima ha anche prodotto il film. A differenza del primo capitolo, Il padre della sposa 2 presenta una trama totalmente inedita e slegata completamente dall'omonima pellicola cinematografica degli anni 50 da cui ha tratto ispirazione. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL PADRE DELLA SPOSA 2, LA TRAMA DEL FILM

Nel precedente capitolo George, con grande difficoltà e dando del filo da torcere a sua figlia Annie, ha finalmente accettato l'idea che quest'ultima sia convolata a nozze con Bryan. Ma le sorprese per George non finiscono qui. Si perchè a distanza di pochi mesi dal matrimonio, Annie scopre di essere incinta. Quando George capisce che sta per diventare nonno non prende la notizia nel migliore dei modi. L'uomo inizia ad attraversare una crisi esistenziale, avvertendo un senso di inadeguatezza ed entrando nel pieno di una crisi di mezza età. Ma una nuova sorpresa lo attende dietro l'angolo. Anche Nina aspetta un figlio e George sta per diventare padre per la seconda volta. Riuscirà a resistere a tutte queste emozioni?

