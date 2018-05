IL PADRE DELLA SPOSA/ Su Rai 3 il film con Steve Martin (oggi, 13 maggio 2018)

Il padre della sposa, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Steve Martin, Diane Keaton e Kimberly Williams-Paisley, alla regia Charles Shyer. Il dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

La commedia nel primo pomeriggio di Rai 3

NEL CAST STEVE MARTIN E DIANE KEATON

Il film Il padre della sposa va in onda su Rai 3 oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 15.30. La commedia vede Steve Martin nei panni del personaggio principale di George Stanley Banks. La pellicola è stata diretta da Charles Shyer, lo stesso regista di film del calibro di inviati molto speciali, L'intrigo della collana e Alfie. Nel 1995, a circa quattro anni distanza dall'uscita al cinema de Il padre delle sposa, Charles Shyer ha poi curato la regia del sequel, ovvero Il padre della sposa 2. Accanto a Steve Martin, troviamo interpreti cinematografici e televisivi come Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Kieran Culkin, George Newbern e Martin Short. L'intera trama non è inedita in quanto riprende a grandi linee il soggetto di un film degli anni 50 che ha potuto contare sulla regia di un grande nome del cinema americano di quel periodo come Vincente Minnelli, padre della celebre Liza Minnelli. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PADRE DELLA SPOSA, LA TRAMA DEL FILM

George è uno stimato imprenditore che, grazie alla sua attività imprenditoriale, riesce a far condurre alla sua famiglia una vita serena e spensierata. Sua figlia Annie si trova a Roma dove sta terminando un importante master. Insomma tutto nella vita di George sembra andare per il meglio. La sua quiete, però, verrà presto scossa dalla notizia dell'imminente matrimonio di Annie, innamorata del ricco Bryan McKenzie. George è letteralmente terrorizzato all'idea che sua figlia possa abbandonarlo e così cerca in tutti i modi di sabotare il matrimonio con atteggiamenti al limite del surreale. Finirà addirittura in arresto per l'aggressione ai danni del povero Franck Eggelhoffer, il wedding planner assunto da Annie e sua madre. Nel finale, finalmente, Geroge capirà di dover lasciare andare sua figlia, arrendendosi all'idea del futuro matrimonio.

