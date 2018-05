IL SEGRETO DI THOMAS/ Su Rete 4 il film con Giovanna Mezzogiorno (oggi, 13 maggio 2018)

Il segreto di Thomas, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Giovanna Mezzogiorno, Klaus Maria Brandauer, alla regia Giacomo Battiato. Il dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GIOVANNA MEZZOGIORNO

Il film Il segreto di Thomas va in onda su Rete 4 oggi, domenica 13 maggio 2018 alle ore 15.00. Una miniserie televisiva divisa in due puntate, che è nata dalla collaborazione tra Italia, Germania e Stati Uniti, si tratta di una produzione di caratura internazionale che ha tratto ispirazione dall'opera romanzata da Loup Dourant. Protagonista del film, come si evince dal titolo stesso, è il giovane Thomas, un bambino tedesco dall'intelligenza sopraffina e dallo sguardo sveglio e curioso. La miniserie televisiva è stata diretta nel 2004 da Giacomo Battiato, regista italiano noto per aver curato la regia di numerose serie tv di successo come La piovra, Il giovane Casanova, Karol - Un papa rimasto uomo e Karol - Un uomo diventato papa. Gli interpreti principali de Il segreto di Thomas sono Giovanna Messogriono, Klaus Maria Brandauer, Thomas Brodie Sangster e Stephen Moyer. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL SEGRETO DI THOMAS, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è il piccolo Thomas, un bimbo prodigio dotato di un'intelligenza fuori dal comune. Grande appassionato di scacchi, è anche molto legato a sua madre Maria. Quest'ultima gestisce un'associazione che si occupa di correre in soccorso degli ebrei che intendono lasciare la Germania. Siamo infatti nel 1942, in pieno regime nazista. La famiglia di Thomas, inoltre, nasconde segretamente un tesoro di inestimabile valore appartenuto a diverse famiglie ebree. Quando la Gestapo lo scopre Thomas e sua madre vengono perseguitati e costretti con la forza a consegnare il tesoro ai gerarchi nazisti. Prima di morire, Maria affida alla memoria di Thomas i codici delle cassette di sicurezza che contengono il patrimonio degli ebrei. Ad affiancare Thomas dopo la morte di Maria sarà suo padre David Quattermain che si prenderà cura del ragazzo portandolo con se negli Stati Uniti. Nel finale Thomas riesce a sfuggire ai nazisti, proteggendo il tesoro custodito dalla sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.