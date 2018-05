IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni puntata 13 maggio: il caso di Isabella Noventa

Il terzo indizio torna in onda oggi, domenica 13 maggio, in prima serata su Rete 4: Barbara De Rossi ricostruisce tutti i misteri dal caso di Isabella Noventa.

13 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Barbara De Rossi - Il terzo indizio

Domenica 13 maggio, in prima serata su Rete 4, torna in onda Il terzo indizio, il programma ideato di Videonews a cura di Siria Magri che ripercorre i principali fatti della cronaca italiana con il linguaggio della docufiction. Al timone del programma c’è Barbara De Rossi che introduce le riproduzioni delle storie e degli atti processuali. In ogni puntata i fatti della vicenda vengono ricostruiti nei minimi particolari con interviste e documenti. Gli attori interpretano i protagonisti del fatto di cronaca protagonista della puntata. Il terzo indizio si sofferma sui fatti di cronaca che avvengono in contesti relazionali. Il programma, infatti, attraverso Barbara De Rossi impegnata in una lotta contro lo stalking e la violenza sulle donne, ha come obiettivo quello di far capire quanto sia importante denunciare ogni forma di violenza.

IL TERZO INDIZIO, ANTIVIPAZIONI: IL CASO DI ISABELLA NOVENTA

Nella puntata odierna de Il Terzo Indizio viene ricostruito il caso di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego (Padova) svanita nel nulla il 15 gennaio 2016. Fino al giorno della sua scomparsa, la donna aveva condotto una vita tranquilla. Quella sera si era concessa un momento di svago insieme all’amico Freddy Sorgato in una pizzeria. L’uomo ha dichiarato agli inquirenti di aver accompagnato Isabella a Padova. Un mese dopo, però, l’uomo viene arrestato con l’accusa di omicidio premeditato insieme a sua sorella Debora e all'amica Manuela Cacco, una tabaccaia. Si comincia così a cercare il cadavere di Isabella, concentrandosi nella zona intorno al fiume Brenta. Nel fiume, il 19 febbraio, è stato ritrovato il corpo di Rosario Sanarico, sostituto commissario della polizia di La Spezia ed esperto subacqueo.

