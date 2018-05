INSTINCT/ Anticipazioni del 13 maggio 2018: come fermare un angelo della morte?

Instinct, anticipazioni del 13 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Lizzie e Dylan indagano su un ospedale in cui avvengono strani decessi.

Instinct, in prima Tv assoluta su Rai 2

INSTINCT, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 13 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Instinct, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Morte in corsia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una giovane ragazza lascia il proprio appartamento rimandando l'incontro con il padre e viene ripescata cadavere qualche ora dopo. Lizzie (Bojana Novakovic) e Dylan (Alan Cumming) scoprono che il cuore della vittima è stato estratto dal corpo ed anche se inizialmente si pensa ad animali predatori, diventa chiaro che si tratta di un omicidio. Durante le indagini, emerge che la vittima potrebbe essere Maggie Fallon (Julia Schlaepfer) grazie ad una commerciante che la riconosce come la figlia di un suo cliente, Frank (J.C. MacKenzie). Si scopre invece che si tratta di una ragazza conosciuta da Maggie in precedenza per via di un affitto e che quest'ultima è perseguitata da uno stalker, che potrebbe averla scambiata per la vittima. Scoperto che lo stalker è un fioraio innocuo, i due protagonisti sono quindi costretti a cambiare pista. Dylan decide poco dopo di prelevare le impronte della vittima per chiedere a Julian (Naveen Andrews) di individuare di chi si tratta. Durante l'incontro con l'amico, Dylan rifiuta l'idea di poter rientrare alla CIA o di unirsi a lui come libero professionista. Ore dopo, Andy (Daniel Ings) fa presente al marito il fatto opposto, ovvero che non discuta mai del suo nuovo incarico e che presto potrebbe decidere di non tornare più indietro. Durante le indagini, Lizzie nota che il killer ha eseguito dei tagli precisi e che potrebbe essere abile con il coltello. Julian invece informa Andy che la vittima ha diversi precedenti penali per furti e gli fornisce i dati del cellulare della ragazza. Gli chiede però di avere un incontro segreto, in cui lo informa dell'esistenza di una task force che unisce le agenzie federali per indagare sulla corruzione al Dipartimento. I sospetti riguardavano l'ex fidanzato e partner di Lizzie, così come quest'ultima. Intanto, Lizzie e Jasmine (Sharon Leal) individuano nella app della vittima un medico che potrebbe corrispondere al profilo. La detective però decide di accelerare i tempi e di non attendere il mandato, scegliendo di fingersi una potenziale vittima ed incontrare lo sconosciuto. Ore dopo, scopre però che il sospettato non è in realtà un dottore e che non ha davvero incontrato la vittima la sera dell'appuntamento. Quando lo stalker viene picchiato da un ragazzo, Dylan scopre che in realtà l'assassino è il padre di Maggie, che ha deciso di uccidere la rapinatrice per proteggere la ragazza. Tramite le tracce finanziarie, si scopre invece che Frank è invischiato nel traffico di organi e che ha subito la vendetta di un cliente, Haru Onishi (James Saito), che ha deciso di uccidere quella che credeva essere sua figlia.

ANTICIPAZIONI DEL 13 MAGGIO 2018, EPISODIO 5 "MORTE IN CORSIA"

Nel nuovo caso, Lizzie segue una pista riguardo ad un omicidio collegato ad un certo Burton, visto l'ultima volta in compagnia del broker che avrebbe ucciso. In seguito l'uomo viene ricoverato in ospedale, dove un'infermiera lo imbottisce di medicine. La stessa donna impone al marito di una paziente di lasciare la struttura, affermando che la moglie ricoverata per setticemia, è fuori pericolo. Subito dopo, Burton muore a causa di un attacco cardiaco. Una telefonata anonima avvisa però Lizzie e Dylan che il sospettato d'omicidio non è il primo a perdere la vita in quel particolare ospedale. Si scopre così che l'infermiera Albany che gestiva il caso di Burton è in realtà sotto inchiesta da parte dell'amministrazione della struttura. Dylan crede quindi che non sia stato un caso che la donna sia stata assegnata a quel tipo di paziente. Nel frattempo, Lizzie incontra per caso un personal trainer di nome Jeff, che l'avvicina si sta allenando al parco e che viene colpito per errore dalla detective, poco prima di chiederle di uscire.

