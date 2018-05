Lucia Fiumberti/ A 28 anni asata e incastrata dai suoi superiori della Provincia di Lodi (Sono Innocente)

Sono trascorsi 11 anni da quel marzo del 2007 che ha spinto Lucia Fiumberti dietro le sbarre. Di origine comasca ed ex dipendente della provincia di Lodi, la donna verrà ritenuta responsabile a causa delle accuse dei suoi superiori, che decidono di usarla come capro espiatorio. In quei giorni, l'allora 28enne si trovava in ferie dal lavoro e non sospetta che le verrà attribuita dai dirigenti della Provincia una firma che concede l'autorizzazione ad una conceria di rinviare una bonifica da cromo piuttosto costosa. Il caso di Lucia Fiumberti verrà ricordato dal conduttore Alberto Matano all'interno della puntata di Sono Innocente di oggi, domenica 13 maggio 2018. La donna non sa quanto quelle meritate ferie le costeranno la reclusione in carcere per 22 giorni, accuse che rientreranno in un'indagine che la Procura sta facendo su una concessione promossa dalla Provincia di Lodi per cui lavora.

Anche se il castello di carte costruito ad arte dai superiori di Lucia verrà demolito in breve tempo, il carcere rimarrà un'esperienza traumatica per la sua giovane vita e provocherà il cambio radicale di settore professionale. Ad oggi, ricorda Il Giorno, Lucia ha infatti messo da parte la laurea con lode ottenuta in Tecnologia farmaceutiche per proseguire la sua carriera nella provincia di Como, in qualità di estetista. Un lavoro che ha deciso di intraprendere subito dopo il licenziamento senza preavviso che ha posto fine al suo lavoro di consulente ambientale per la Provincia di Lodi. E quanto è accaduto, l'errore giudiziario di cui è rimasta vittima, continua ad essere il motore che la spinge a raccontare la sua storia senza sosta. Un riscatto conquistato con fatica e sudore, un calvario che è stato raccontato anche dal regista Francesco Del Grosso nel suo film documentario Non voltarti indietro, così come nel libro che ha scritto grazie all'editore Albatros nel 2010, dal titolo Fuori e dentro.

LUCIA FIUMBERTI, QUEL VOLTO PIENO DI CANDORE

Persino il Carabiniere che l'ha arrestata non ha potuto fare a meno di notare il candore sul volto di Lucia Fiumberti. Quasi 28 anni che avrebbe compiuto pochi giorni dopo il suo arresto ed una pesante accusa che grava già sulle sue spalle. La consulente ambientale viene infatti indicata come la responsabile di una firma finita nell'inchiesta delle autorità ai danni della Provincia di Lodi per cui lavora. E' il 2007 quando Lucia si ritrova di fronte sette Carabinieri alle 4 del mattino, pronti a prelevarla per portarla nel carcere di San Vittore. Un incubo che durerà 22 giorni di detenzione, chiusa in una cella e accusata di aver falsificato una firma importante. Due dirigenti della Provincia a cui fa capo hanno infatti negato la propria responsabilità, prefedendo scaricare ogni colpa su quella giovane che collabora con loro da cinque anni. E la storia di Lucia Fiumberti non finisce quando viene finalmente dichiarata innocente perché, come ricorda Unione Sarda, sarà destinata a rivivere tutto quando Claudio Samarati, il suo principale accusatore, riuscirà quasi a sfuggire alle sue responsabilità grazie alla prescrizione.

Per questo che Lucia decide di scrivere ai giornali italiani, convoca Le Iene perché non si dimentichi quanto ha dovuto vivere e soprattutto il colpevole non riesca a farla franca, regalandole un'ingiustizia all'interno di un errore giudiziario. Di quel giorno in cui è finita in manette, virtuali grazie alla decisione di un Carabiniere di lasciarle libere le mani, Lucia ricorda ogni particolare. Da quel sonno che la vede al fianco del compagno alle 4 del mattino fino al brutale risveglio in cui impiega diversi minuti prima di capire che cosa stia accadendo. Il primo pensiero è che si tratti di un errore, mentre scandaglia con la mente qualsiasi tipo di errore possa aver compiuto. La realtà dei fatti le verrà spiegata solo al suo arrivo in caserma, quando le verrà finalmente riferito perché è stata accusata.

