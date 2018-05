MILLY CARLUCCI/ Video, Il successo a Ballando con le stelle e la "tentazione" Sanremo (Che tempo che fa)

Milly Carlucci sarà ospite di Che tempo che fa per parlare di Ballando con le stelle, programma che questa settimana non è andato in onda per far spazio all'Eurovsion Song Contest

Piccolo stop per Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle ieri. Il programma di ballo di Rai 1 non è andato infatti in onda. Il motivo è molto semplice ed è la scelta dell'emittente nazionale di concedere il massimo dei riflettori all'Eurovision Song Contest, dove si sono esibiti i nostrani Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo. I fan di Milly Carlucci non devono temere però l'assenza totale della conduttrice dal piccolo schermo della Rai: sarà presente come ospite questa sera a Che tempo che fa, per affrontare un'intervista che metterà al centro il suo show di punta. La formula vincente proposta dalla Carlucci del resto le ha concesso il titolo di reginetta del sabato sera dell'emittente pubblica ed anche quest'anno è riuscita ad assicurarsi il primo posto. Certo non sono mancate le polemiche, come quelle che ha sollevato la giudice Selvaggia Lucarelli in merito alla prolungata presenza nel talent di Nathalie Guetta, fra i concorrenti più sfavoriti agli occhi della giuria. Piccoli imprevisti che alla fine la timoniera è riuscita a frenare con la sua storica calma, i modi gentili e la grande umiltà.

Milly Carlucci condurrà il Festival di Sanremo?

Il nome di Milly Carlucci è finito sotto i riflettori in queste ultime ore per un motivo particolare. Si parla infatti della possibilità che la conduttrice salga sul palco dell'Ariston per la prossima edizione del Festival di Sanremo, al fianco del direttore artistico Claudio Baglioni e della collega Barbara d'Urso. Un'ipotesi lanciata da Vero TV, che ha intercettato alcune voci di corridoio su un'alleanza inedita che unirebbe due colossi dello share. Del resto la carriera e il successo della Carlucci parlano al posto della conduttrice, che grazie a Ballando con le Stelle non ha fatto altro che confermare la sua bravura come padrona di casa. Un programma che le ha regalato tanti ricordi, emozioni e amici. Ed a volte anche qualche tensione, come la faida avvenuta la scorsa settimana fra Sandro Mayer e Guillermo Mariotto, a causa di un insulto poco signorile che lo stilista ha destinato al direttore di Dipiù. Un'occasione che la Carlucci ha tamponato con il suo celebre savoir faire, lasciando il compito a Cristina Parodi di bacchettare Mariotti il giorno successivo a Domenica In. Intanto, in attesa della finale di Ballando con le Stelle, la Carlucci ha deciso di richiamare all'ordine Nathalie Guetta, che a quanto pare ha approfittato della puntata saltata per volare fino a Parigi. In un video su Instagram, la conduttrice ha ricordato alla concorrente di rientrare il prima possibile per continuare ad allenarsi.

