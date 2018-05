NCIS 15/ Anticipazioni del 13 maggio 2018: cosa nasconde il ritorno di Fornell?

NCIS 15, anticipazioni del 13 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Gibbs scopre che Fornell sta indagando su un caso di omicidio assegnato alla squadra.

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 13 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Tieniti stretti gli amici". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un litigio fra fidanzati viene ritrovato il cadavere di un uomo nascosto in una zona isolata. L'autopsia mette in evidenza che la vittima è stata uccisa dopo essere stata investita da un'auto, che Abby (Pauley Perrette) riconduce ad una Maserati scura. Intanto, Vance (Rocky Carroll) riferisce a Gibbs (Mark Harmon) che la figlia Kayla (Naomi Grace) è stata arrestata per furto. Raggiunta la villa di John Kendall (Ken Luckey), uno dei tre sospettati, Torres (Wilmer Valderrama) e Bishop (Emily Wickersham) scoprono che è privo di conoscenza a causa del tanto alcool bevuto in precedenza. L'auto del delitto corrisponde inoltre a quella usata per il delitto. Nello stesso momento, Vance scopre che la figlia è stata scoperta da un negoziante mentre rubava una borsa e per questo è stata arrestata. Kayla però rifiuta di rivelare subito che cosa è successo. Durante l'interrogatorio, Kendall riferisce invece di essere rientrato in taxi la sera precedente, mentre Abby non trova alcuna importa all'interno della sua Maserati. Viene trovato però un etilometro che non permette all'autista di mettersi alla guida in caso di ubriachezza, motivo per cui Kendall è innocente. Viene inoltre ritrovato un braccialetto usato dagli studenti di un particolare istituto, con incise delle iniziali che conducono la squadra verso Genevieve Bell (April Brinson). Torres e McGee (Sean Murray) informano subito i genitori della ragazza e li informano dei sospetti su Genevieve, che secondo la coppia si trova a scuola. I due si mettono quindi d'accordo con gli agenti per ritrovarsi tutti all'istituto della ragazza. Nel frattempo, Vance confida il suo sconforto a Gibbs ed il timone che lasciare da soli i figli abbia spinto Kayla a lasciarsi influenzare dai coetanei. Una volta a scuola, Torres e McGee trovano solo Maya Guzman (Yvette Monreal), la ragazza ritratta in una foto che Genevieve ha scattato la sera del delitto. Si scopre così che l'intera famiglia ha deciso di lasciare la città subito dopo, tagliando le carte di credito. La squadra mette quindi sotto torchio Maya, che dopo aver attribuito la responsabilità dell'omicidio all'amica, confessa di aver rubato l'auto del vicino per fare una follia. Più tardi, Abby scopre che in realtà Genevieve potrebbe essere stata rapita da piccola, dato che non c'è alcuna corrispondenza genetica con la coppia incontrata dagli agenti in precedenza. Grazie all'intuito di Abby, McGee scopre che Genevieve si trova in centro e chi è il suo vero padre. All'arrivo della squadra la ragazza decide però di consegnarsi spontaneamente. Scoprono così che la coppia ha preso Genevieve in seguito alla morte della madre, un'amica con problemi di droga e che l'ha salvata dai servizi sociali. Gibbs decide quindi di premere perchè il padre naturale rinunci ai suoi diritti ed accetti di dare in affidamento la ragazzina. Vance invece scopre che Kayla si è in realtà attribuito il furto di un'amica, per evitare che non potesse andare al college.

ANTICIPAZIONI DEL 13 MAGGIO 2018, EPISODIO 14 "TIENITI STRETTI GLI AMICI"

In seguito ad una segnalazione per furto, un uomo viene fermato alla guida di un furgone ed ammette di aver rubato il mezzo, ma di non essere collegato con ciò che c'è al suo interno. La Polizia infatti scopre che nel furgone è nascosto un corpo. Si scopre che la vittima è il Comandante Willis, scomparso una settimana precedente e ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla testa. La moglie della vittima afferma inoltre di aver visto l'ufficiale prima che si recasse al lavoro e che ha fatto visita alla madre di un ospizio. Si scopre inoltre che la donna ha riferito ogni particolare ad uno sconosciuto che si è presentato alla sua porta, scambiandolo per un membro dell'NCIS. Fornito l'indirizzo a cui trovare lo sconosciuto, Gibbs si trova di fronte a Fornell. Il caso diventa sempre più complicato, dato che Fornell non è più un agente federale. L'amico di Gibbs rivela tuttavia di aver iniziato a lavorare come investigatore privato, interessandosi del caso di scomparsa.

© Riproduzione Riservata.