Nadia Toffa non torna a Le Iene/ "Manca poco ma non sarà stasera": messaggio social dopo giorni di silenzio

Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha rotto il silenzio sui social dopo dieci giorni, quando torna in tv?

13 maggio 2018 Emanuela Longo

Nadia Toffa non torna a Le Iene

Dopo dieci interminabili giorni di silenzio social, Nadia Toffa è tornata a postare su Instagram aggiornando i numerosi utenti sul suo stato di salute. Per molti il suo ritorno ha fatto fare un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione delle ultime settimane. Prima l'assenza ad Amici in qualità di ospite del serale, giustificata da un servizio complicato che le avrebbe dato non pochi problemi. Poi l'ancora più preoccupante assenza nella puntata de Le Iene della domenica che la vede protagonista (anche) come conduttrice, per due settimane di fila. I medici, come avevano spiegato anche i suoi colleghi, le avevano consigliato di prendersi una pausa dal lavoro per potersi riprendere dalle cure che sta facendo. Cure alle quali Nadia si sta sottoponendo dopo aver rivelato in diretta tv di aver avuto un tumore. Proprio questo aveva scatenato la grande preoccupazione dei suoi fan che erano così diventati ancora più apprensivi. Gli ultimi dieci giorni, evidentemente non sono stati affatto semplici per Nadia Toffa, ma oggi, alla vigilia della nuova puntata de Le Iene Show, è nuovamente ricomparsa con un messaggio che ha ridato grande speranza. "Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene", ha esordito su Instagram, allegando una sua foto che la vede, probabilmente, a letto. "Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca", ha aggiunto. "È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi", ha quindi chiosato la iena più amata della tv.

IL SOSTEGNO DEI FAN E DI EMMA MARRONE

Nadia Toffa non ci sarà questa sera a Le Iene, ma il fatto stesso di essere tornata a farsi sentire attraverso i social ha significato molto per i tanti fan che ormai da mesi continuano a starle accanto ed a manifestarle enorme affetto. In pochi minuti, subito dopo il suo ultimo messaggio, la foto ha ricevuto oltre 40mila like ed una pioggia di commenti di vicinanza. "Sei unica ti aspettiamo presto", ha scritto una sua fan. In tanti hanno sottolineato come proprio la sua immensa ed inesauribile energia sia stata d'aiuto nel suo processo di guarigione, a quanto pare non ancora concluso del tutto. Per tanti utenti social la Toffa continua a rappresentare un vero esempio di forza e coraggio e per questo aumentano a vista d'occhio i commenti di coloro che anche solo con una semplice emoticon continuano a sostenerla. Tanti anche i volti noti che hanno subito lasciato un commento sotto il suo ultimo post, a partire da Emma Marrone che si è limitata a scrivere "Daje", allegando un cuoricino, oltre che il suo like simbolico.

