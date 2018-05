Oroscopo di Paolo Fox, classifica della settimana 13-18 maggio/ Toro recupera nel lavoro, Gemelli indecisi

Paolo Fox, oroscopo e classifica settimanale dal 13 al 18 maggio 2018. La previsioni segno per segno: Venere nel segno del Cancro, il Capricorno ha un cielo passionale.

Oroscopo di Paolo Fox, previsioni settimanali segno per segno dal 13 al 18 maggio (DiPiù TV)

Ritorna l'Oroscopo settimanale di Paolo Fox con le sue previsioni per tutti i segni dello Zodiaco, grazie allo spazio dedicato alle stelle da DiPiù TV. Il celebre astrologo ha premiato Toro, Cancro, Capricorno e Acquario come i quattro segni più fortunati della settimana, con cinque stelline vincenti. I single del Toro potranno infatti guardarsi attorno per trovare un partner, anche grazie alle giornate più passionali per il segno, martedì e mercoledì. Le coppie possono superare alcune tensioni in famiglia: il consiglio è di lasciar correre di fronte a una lite in corso. Si recupera anche nel Lavoro, soprattutto per chi vuole costruire qualcosa per il futuro o riscuotere i frutti di quanto fatto finora. Venere nel segno del Cancro porta cambiamenti per i single, che potrebbero farsi avanti con persone che interessano. Meglio però scegliere le persone giuste. In coppia ci sono alcune difficoltà, ma si potranno accorciare le distanze. Occasioni in arrivo per il Lavoro, per recuperare o ricevere novità dopo un ostacolo del passato. I sentimenti sono al primo posto per i single del Capricorno, grazie a un cielo davvero passionale. I rapporti che non funzionano vanno invece chiusi. Le coppie hanno avuto pazienza ed ora possono avere dei risultati. Qualcuno potrebbe affrontare cambiamenti per la nascita di un figlio o per via di una discussione che potrebbe avvenire a fine mese. Nel Lavoro si potrà agire con maggiore facilità. Conferme in arrivo per chi ha iniziato un lavoro importante nel passato. I single dell'Acquario sono in risveglio passionale, soprattutto ora che i nati del segno sembrano aver trovato un equilibrio fra ciò che hanno e vorrebbero. Le coppie potrebbero affrontare delle scelte per i figli o per la casa. Attenzione alle spese, a causa di un'instabilità ancora presente.

Sagittario: ottimo cielo per il Lavoro

Paolo Fox e il suo Oroscopo sono ritornati su DiPiù TV per rivelarci le previsioni di questa settimana. La classifica dell'astrologo prevede quasi del tutto vincenti Bilancia e Sagittario, a cui sono stati assegnate quattro stelle. I single della Bilancia vivono una leggera perplessità per chi non è stato del tutto sincero. Meglio però non lasciarsi andare alle polemiche. In arrivo buone notizie a metà settimana. Le coppie sono impegnate nel Lavoro e questo vuol dire distanza in Amore. Avvantaggiate le coppie che lavorano insieme. Nel Lavoro molti desiderano vivere dei cambiamenti e ora è arrivato il momento di sfruttare le occasioni che arriveranno. I single del Sagittario dovrebbero avere più fiducia negli altri e non chiudersi in casa. Attenzione alle relazioni che nascono per noia. Le coppie che hanno vissuto una crisi possono avere maggior forza, soprattutto in previsione di una convivenza o un figlio. Ottimo cielo per il Lavoro, con proposte in arrivo fra il mese di maggio e quello di giugno. Qualcuno cerca di liberarsi dagli impegni.

Gemelli indecisi in amore

Cinque i segni in posizione intermedia per la classifica di Paolo Fox e del suo Oroscopo settimanale. L'astrologo ha svelato su DiPiù TV quale sarà il cielo di Ariete, Gemelli, Vergine, Scorpione e Pesci, a cui sono state assegnate tre stelline a testa. I single dell'Ariete potrebbero vivere delle discussioni per via di piccole incomprensioni. Chi ha già affrontato difficoltà, ora non starà zitto. Le coppie si vedono poco a causa degli impegni professionali, ma meglio non alimentare il fuoco anche per banalità. Bene il Lavoro per chi riceverà proposte entro breve, mentre un po' di fatica per chi dovrà affrontare una sfida. I single dei Gemelli sono indecisi su un incontro recente e sul suo sviluppo. Con la Bilancia c'è intesa, tanto che qualcuno potrebbe fare una scelta importante. Le coppie che vivono un periodo di noia potrebbero chiedere di più. Chi si è separato potrebbe vivere un rapporto a metà. Risultati buoni nel Lavoro, soprattutto grazie alla determinazione dei nati del segno. Attenzione alle spese. I single della Vergine devono chiarire alcune cose che potrebbero sfociare in tensioni. Bene il rapporto con Gemelli e Leone. Le coppie che hanno vissuto complicazioni non devono insistere, soprattutto se i contrasti non sono stati superati. Nel Lavoro meglio aspettare per accordi e contratti, anche perché il denaro è ancora un punto critico. Prudenza per i single dello Scorpione, per via di una forte tensione che aumenterà lunedì. Conflitti con Leone e Acquario, con cui i nati del segno entrano facilmente in competizione. Le coppie che hanno un rapporto solido possono mettere al primo posto casa e famiglia. Prudenza fino a venerdì, poi bene grazie a Venere, in transito fino a fine maggio. Nel Lavoro ci sono molti impegni, ma alcune questioni verranno rimandate. Chi deve discutere di un accordo o lavoro può sfruttare venerdì. I cuori solitari dei Pesci vivono nell'incertezza e nella tensione. Un'attrazione fisica potrebbe diventare qualcosa di più. In coppia ci sarà impegno, anche se potrebbe diventare uno svantaggio. Chi ha ancora una questione aperta nel passato deve fare chiarezza. Nel Lavoro ci sono ancora tensioni, soprattutto per i rapporti con gli altri.

Leone in difficoltà

Il segno sfortunato della settimana è il Leone per l'Oroscopo di Paolo Fox. La classifica creata su DiPiù TV vede infatti i nati del segno in fondo alla lista, con sole due stelline. I single devono essere più cauti e prendere le distanze da chi può influenzare in negativo l'umore. Le coppie sono invece di fronte ad un bivio, in cui si potrebbe lasciare andare tutto o recuperare. In amore si potrà prendere le redini della situazione, anche se non piacerà al partner. Nel Lavoro ci sono dei rallentamenti e complicazioni, soprattutto per motivi economici. Attenzione agli scontri con ex soci e rinnovi mancati.

