Rita Procopio Anania/ La storia della super mamma con una famiglia con 16 figli (Domenica In)

Rita Procopio Anania, la storia di una famiglia con sedici figli: la donna con il marito Aurelio guidata dalla Provvidenza e da una fede al di fuori del comune (Domenica In)

Rita Procopio Anania a Domenica In

Rita Procopio Anania è ormai passata alla storia come una super mamma d'eccezione e proprio oggi, in occasione della Festa della Mamma 2018, non potrà che ricevere una valanga di affetto dalla sua prole. 16 figli avuti grazie al suo matrimonio con il marito Aurelio, al cui fianco è salita sul palco del Festival di Sanremo tre anni fa. Rita Procopio Anania racconterà di questa sua forte esperienza a Domenica In, nella puntata di oggi, 13 maggio 2018, a partire dal suo rapporto con una famiglia così allargata. Di certo i sacrifici saranno stati tanti, così come le soddisfazioni di veder crescere i propri pargoli ogni giorno. E quella di Rita non è di certo una famiglia fuori dalla norma, anzi perfettamente in linea con lo stereotipo della normalità. Un punto che ha voluto sottolineare in occasione di una delle prime interviste rilasciate a Il Corriere della Sera, a cui ha spiegato come dalla primogenita Marta fino alla più piccola nata Paola, data alla luce cinque anni fa, ogni figlio rappresenti per la coppia un vero dono di Dio. I due genitori di Catanzaro credono infatti che il merito sia tutto della fede che li ha uniti in chiesa nel dicembre del '93, in seguito ad otto anni di fidanzamento in piena linea con i dettami della religione cattolica. Vale a dire castità prima del matrimonio, prima di dare vita al loro nutrito nucleo familiare. Lei casalinga ed ex dipendente amministrativa, lui coadiutore dell'Accademia di Belle Arti della città: una famiglia come tante altre, ma di certo con qualche marcia in più.

RITA PROCOPIO ANANIA, LA SUPER MAMMA: COME ORGANIZZARE UNA FAMIGLIA DI 16 FIGLI

L'organizzazione è di certo al centro della quotidianità di Rita Procopio Anania, la mamma di famiglia che ha all'attivo ben sedici figli. Dalle più piccole cose alle più grandi, dato che per sfamare i ragazzi servono ogni giorno almeno 3 kg di pane e quattro litri di latte. Il marito Aurelio Anania svolge un lavoro semplice, un tempo conosciuto come 'bidello', e Rita ha messo da parte il proprio precedente lavoro per prendere parte a quel grande disegno divino che la coppia individua come spiegazione della loro straordinarietà. Il denaro non è un problema per mamma Rita e papà Aurelio, che per sfamare una famiglia così grande non hanno dovuto affrontare i problemi economici. Una casa di 110 metri quadrati appena, sottolinea Il Corriere della Sera, ed una giornata che inizia attorno alle 6 del mattino, quando la routine quotidiana mette in moto la giornata di figli e genitori. Una volta sola, Rita ha tutto il tempo per mettere a posto i sedici letti, fare le lavatrici, preparare il pranzo e seguire i ragazzi nei loro compiti pomeridiani. E se lo spazio a loro disposizione può sembrare stretto a molti, in realtà è sufficiente per la famiglia Anania. Del resto Rita ed il marito guardano oltre questa vita terrena, dritti verso quel Paradiso in cui si augurano di poter usufruire lo stesso spazio.

LA PROVVIDENZA ALLA GUIDA DELLA FAMIGLIA

La Provvidenza è la guida della famiglia di Rita Procopio Anania e dei suoi sedici figli, a cui va aggiunto naturalmente l'amorevole marito Aurelio. Una forte fede, rocciosa secondo Aleteia, e quella certezza che quando i soldi non sono sufficienti, la Provvidenza aiuterà la famiglia sotto ogni punto di vista. Secondo i credendi, la famiglia Anania rispecchia in tutto e per tutto la fede cattolica su cui Rita e Aurelio hanno incentrato la loro vita. Uno schiaffo alla tendenza in negativo individuata dall'ISTAT per il censimento delle nascite, con una discesa significativa per i nuclei che vantano 5 o più componenti, circa il 2,7% per la Liguria e il 7,7% per la Calabria. La famiglia più numerosa d'Italia, com'è stata presentata da Carlo Conti a Sanremo 2015, è una dimostrazione come non esiste crisi laddove c'è l'amore ed una forte unità. Non manca nulla agli Anania, che ai figli hanno dato davvero tutto. Persino la possibilità di proseguire gli studi in università, come dimostra l'iscrizione della primogenita alla facoltà di Giurisprudenza.

