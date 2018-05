Rodrigo Alves, Ken Umano a Domenica Live/ Barbara d’Urso lo ospita con Aida: appuntamento imperdibile

Rodrigo Alves, Ken Umano a Domenica Live dopo la breve esperienza nella Casa del Grande Fratello 2018, Barbara d’Urso lo ospita con Aida Nizar: appuntamento imperdibile.

13 maggio 2018 Valentina Gambino

Rodrigo Alves a Domenica Live

È durata circa 24 ore l'esperienza di Rodrigo Alves nella Casa del Grande Fratello 2018. Nonostante ciò, il ragazzo di "plastica" ha lasciato un buon ricordo a tutti, compreso Simone Coccia. Proprio con il fidanzato della Pezzopane, il Ken Umano si è intrattenuto nella vasca idromassaggio per un bagno che ha fatto il giro del web. Ed intanto, durante la sua breve permanenza in gioco, l'uomo aveva già entusiasmato tutti con i suoi approfonditi racconti sugli interventi chirurgici. Confidandosi con gli inquilini, ha parlato anche dell'operazione più complessa, quella della rimozione delle costole, affermando: "Un'operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grosse. E le ho tutte conservate nella mia casa di Londra! Mi hanno iniettato della placenta per un intervento vicino agli occhi. Ho fatto più volte il Prp (un concentrato di piastrine per la rigenerazione dei tessuti, ndr) nella testa, sul viso e sul collo". Ospite di Domenica Live questo pomeriggio, ribadirà nuovamente il concetto espresso in precedenza?

Rodrigo Alves, il racconto delle sue operazioni

Il racconto sulla chirurgia estetica è proseguito e Rodrigo, nella Casa del Grande Fratello ha dovuto spiegare anche per quale motivo possiede una evidente cicatrice sulla testa: "È dovuta al trapianto di capelli che ho fatto per tre volte. Poi ho rifatto anche le orecchie, volevo vedermele più piccole. Per fare questo tipo di interventi bisogna essere davvero forti". Infine, ha anche confessato di avere iniettato del silicone nei bicipiti: "Mi ha fatto molto male, è stato un intervento fatto sette anni fa. Ho tanta manutenzione da dover fare, questo è molto stancante". La bellezza di 64 operazioni hanno totalmente cambiato la corporatura del Ken Umano che nonostante tutto sa di avere ampie responsabilità nei confronti del pubblico da casa: "È una bella sensazione essere una persona unica al mondo, presto farò 35 anni e mi sento in salute, ma ho una responsabilità essendo un personaggio pubblico e devo dire che tutto questo può essere pericoloso", ha concluso.

La confessione a Simone

Questo pomeriggio, Rodrigo Alves sarà ospite di Barbara d’Urso durante il nuovo appuntamento con Domenica Live. Il Ken Umano presenzierà al fianco di Aida Nizar? Ed infatti, quando lui è entrato nella Casa del Grande Fratello, la stessa sera l’iberica ha dovuto lasciare il gioco, perdendo la sua sfida contro Luigi Mario Favoloso. Nel frattempo, nella vasca idromassaggio insieme a Simone, tra un massaggio e l’altro ha confidato: “Vorrei che mi chiamassero Rodrigo. Sono i media che mi hanno soprannominato Ken, va bene, ma io sono altro”. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello, una volta saputo della sua uscita, l’hanno salutato in modo molto affettuoso: per Angelo Sanzio è “unico”, per Luigi Favoloso è “speciale” e per Danilo “un grande”. Lucia Orlando ha anche commentato: “Abbiamo conosciuto una persona mondiale, conosciuta in tutto il mondo, cioè hai pranzato e cenato con Ken…e noi mai vestite da Barbie c***o”, mentre Alessia ha confessato di averlo trovato molto umile.

