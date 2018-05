Rosanna Lambertucci/ E la dieta per vivere 100 anni: i suoi segreti sull'alimetazione (Domenica In)

Rosanna Lambertucci, torna in televisione quella che viene considerata la regina delle diete. Di recente ospite a Genova per "La tua arma per la sicurezza e l'ambiente" (Domenica In)

Regina delle diete, Rosanna Lambertucci ha condiviso per tanti anni i suoi segreti sull'alimentazione, come dimostra il suo ultimo libro La dieta per vivere 100 anni. Anche se il volto noto del piccolo schermo non è mai stata ossessionata dai kg di troppo, tanto da essere sicura che sia meglio essere leggermente fuori forma rispetto che sottopeso. Fornelli e cucina saranno inoltre al centro dell'incontro fra Rosanna Lambertucci e Benedetta Parodi, che oggi, 13 maggio 2018, entrerà nel focolare domestico della giornalista per un'intervista a tu per tu per lo spazio "A casa di...". Sono tanti i trucchi che di certo vorrà insegnare ai telespettatori, molti dei quali rivelati grazie alla collaborazione con diversi settimanali. Dalla dieta per la pancia piatta per avere un ventre tonico ed un fisico da urlo fino ai cibi più adatti per ritrovare la serenità e non perdere il sorriso. Seguire un regime alimentare per la Lambertucci non è mai stata una costrizione, ma un modo per ritrovare se stessi. E soprattutto le calorire dovrebbero essere messe da parte per la conduttrice, sicura che nelle diete sia necessario seguire un altro regime, soprattutto in direzione di un benessere che coinvolga fisico e mente, senza rinunce che abbattano lo spirito.

A GENOVA PER "LA TUA ARMA PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE"

Attiva e dalla parte della comunità, Rosanna Lambertucci ha messo da parte per qualche giorno le diete e l'alimentazione per incontrare i ragazzi a Genova in occasione dell'iniziativa promossa dall'Arma dei Carabinieri, "La tua arma per la sicurezza e l'ambiente". Due temi cari alla giornalista, che si è unita alla collega Licia Colò e Fabio Campoli, lo chef stellato, oltre che ad altri volti del mondo dello sport e dello spettacolo, per sensibilizzare i più giovani. Quarta edizione per il format dell'Arma, grazie ad un'idea di Ital Communications e la partecipazione di più di mille ragazzi fra i 12 ed i 18 anni, come sottolinea Il Secolo XIX. L'amore per il mondo e la società in cui viviamo è solo una delle tante caratteristiche della Lambertucci, che ha dimostrato con la sua stessa esistenza come la passione abbia mosso ogni sua azione sia al lavoro che nella vita privata. A dimostrarlo il libro E sono corsa da te, che la giornalista ha pubblicato con Mondadori nel 2015 ed in cui per la prima volta ha abbattuto il muro della sfera privata per raccontare la sua lotta al fianco dello scomparso marito Alberto Amodei. Un matrimonio finito in una separazione che non li ha mai divisi davvero, come rivelato a Io Donna ed evidente nella volontà della Lambertucci di essere un compagno di vita ad ampio raggio per l'ex consorte. Al suo fianco fino a quel tramonto che non ha portato via solo Amodei, ma anche la Rosanna di un tempo, che ha lasciato il posto ad una donna del tutto diversa, priva di abiti eleganti e di trucco.

