Samantha de Grenet/ E' incinta: smentita in diretta tv la nuova gravidanza? (Domenica In)

Samantha de Grenet, la showgirl è stata al centro di un episodio di gossip con la possibilità che sia in stato interessante. La smentita arriverà in diretta televisiva? (Domenica In)

Samantha de Grenet, Domenica In

Nel cuore di mamma Samantha de Grenet c'è sempre stato solo un uomo: il figlio Brando di 12 anni. Anche se la showgirl ha vissuto una storia tormentata con l'ingegnere e marito Luca Barbato, è riuscita a vivere crisi e ritorno di fiamma con il suo compagno di vita, tanto da sposarlo due volte. Eppure è Brando al centro della sua esistenza, il regalo più bello come ha sottolineato in un'intervista Silvia Toffanin. E sarà sempre il figlio al centro del suo intervento a Domenica In oggi, 13 maggio 2018, dove in occasione della Festa della mamma parlerà della sua personale esperienza in questo ruolo. Un compito difficile data la separazione da Barbato avvenuta quando il ragazzino aveva appena un anno, eppure pieno di gioia, tanto da essere certa che senza Brando la sua vita sarebbe stata solo un fiume di lacrime. Buona e severa, così l'ha definita il figlio nell'intervista doppia a Verissimo, che di quella famosa crisi vissuta dai genitori non ricorda di certo la loro assenza. Per questo era sereno, una missione per la De Grenet che anche nei momenti più bui ha fatto di tutto per avere un buon rapporto con Barbato per poter essere degli ottimi genitori anche di fronte alla separazione.

SAMANTHA DE GRENET E' INCINTA? IL GOSSIP SULLA POSSIBILE GRAVIDANZA

E' trascorso solo un anno da quando il gossip ha ipotizzato una possibile gravidanza per Samantha de Grenet, showgirl di successo e mamma molto attenta. All'epoca già 46enne, la vip tuttavia ha deciso di smentire subito i rumors sul secondogenito in arrivo, anche se per un certo periodo di tempo ha accarezzato l'idea di poter dare un fratellino al suo Brando. Il figlio è rimasto così l'unico della famiglia creata con Luca Barbato, l'ingegnere che ha sposato nel luglio del 2005, come ricorda Il Giornale, soprattutto perché la de Grenet ha sempre creduto che i figli vadano fatti 'quando si ha l'energia di seguirli'. Niente pancino allora e niente anche oggi, anche se la showgirl non ha mai rifiutato la possibilità di diventare madre per la seconda volta. Senza cercare in modo spasmodico il lieto evento, ha sottolineato alla rivista Top, subito dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi dell'anno scorso. Ed ancora adesso è Brando a regalarle sorrisi e soddisfazioni, mentre a tenerle compagnia c'è sempre la sorella Ilaria, con cui si concede un attimo di riposo fra un impegno e l'altro. Senza dimenticare il nuovo taglio di capelli scelto per la sua ospitata a Domenica In e rigorosamente condiviso con i suoi oltre 240 mila follower su Instagram.

