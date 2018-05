Sergio Muniz/ Chi è la nuova fidanzata che gli ha fatto dimenticare la moglie Beatrice Bernardin (Domenica In)

Sergio Muniz, Grande successo per l'attore a teatro dove recita insieme a Paolo Conticini e Diego Ruiz. Nel salotto di Rai Uno racconterà i suoi progetti futuri. (Domenica In)

Sergio Muniz, Domenica In

Sergio Muniz continua a mietere l'applauso degli ammiratori non solo grazie al suo fascino ed alla personalità messa in mostra a L'Isola dei Famosi 14 anni fa. Lo troviamo infatti al fianco di Paolo Conticini e Diego Ruiz a teatro, con un sold out appena registrato a Casatenovo, in provincia di Lecco. Cuori scatenati vede l'attore e modello alle prese con le relazioni e le difficoltà di una vita a due, una commedia brillante che ha acceso ancora di più la curiosità dei fan riguardo al rapporto dell'artista con l'amore. Un dubbio che Sergio Muniz si prepara a risolvere grazie a Domenica In, dove oggi, 13 maggio 2018, si sottoporrà al test Che uomo sei? per rivelare se la sua personalità corrisponda più a quella dell'amico ideale, dell'amante oppure del marito. E se qualcuna delle ammiratrici crede di poterlo fare cadere nella propria rete si sbaglia: il modello ha trovato una nuova fidanzata dopo la rottura con la moglie Beatrice Bernardin, sposata nel 2009. Anche in questa sua nuova esperienza romantica, l'attore è però stato categorico: niente riflettori sulla sua vita privata e quindi silenzio stampa sull'identità della donna che gli ha fatto perdere la testa. La rivelazione è stata fatta dal diretto interessato lo scorso settembre e da quel momento sono stati tanti i rumors rincorsi per scoprire qualcosa di più sulla nuova fiamma. La riservatezza del resto è stata sempre una delle caratteristiche più evidenti di Muniz, che ha svelato in via ufficiale di aver interrotto la relazione con la Bernardin solo diverso tempo dopo aver digerito la rottura.

SERGIO MUNIZ, AGENDA PIENA DI APPUNTAMENTI

Anche se l'amore è per Sergio Muniz un campo su cui vige il segreto di Stato, l'attore sta riempiendo la sua agenda professionale di tanti appuntamenti imperdibili. Lo dimostra l'attesa sempre più crescente per Mamma mia!, il musical ideato da Massimo Romeo Piparo che lo vedrà al fianco degli amici e colleghi storici Paolo Conticini e Luca Ward, per una tappa zero che li vedrà sul palco dell'Arena di Verona il prossimo settembre. Non sarà l'unico appuntamento a teatro, come ricorda Il Fogliettone, dato che il cast si fermerà con maggior forza all'Arcimboli di Milano, esplodendo con una serie di spettacoli che da metà dicembre intratterrà il cast fino ai primi di gennaio. Il tutto esaurito è d'obbligo e registrato in ogni location che raccoglierà il pubblico in fibrillazione. Romanticismo e musica al centro della commedia, che ruota tutto attorno al matrimonio della giovane Sofia ed alla sua ricerca del padre mai conosciuto. Il teatro del resto è una vera terapia per Muniz, che ha scoperto nell'ultimo periodo come la recitazione sul palcoscenico sia un ambiente più adatto alle sue corte rispetto al piccolo schermo. La timidezza tra l'altro fa parte della sua personalità complessa, molto diversa da quella che lo vede quasi tenebroso e brillante nelle vesti dei suoi personaggi. Lo stesso attore ha confessato infatti di essere molto timido soprattutto con le donne. Anche se di certo non lo imbarazza posare nudo o girare scene audaci in tv, purchè si tratti di lavoro. L'imbarazzo, ha sottolineato a In Famiglia, lo vive più che altro nella sfera privata.

