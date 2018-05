Solo: A Star Wars Story / Video, grande attesa per il nuovo film di Ron Howard

Solo: A Star Wars Story, grande attesa per il nuovo film di Ron Howard. La pellicola è incentrata sulle avventure legate ad Han Solo da giovane accompagnato dal fedele wookiee Chewbecca.

13 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Ci siamo, ormai tra dieci giorni uscirà il film "Solo: A Star Wars Story" diretto da Ron Howard. Sono intanto uscite le prime foto ufficiali in occasione della prima mondiale che si è tenuta a Hollywood giovedì sera. Vedere i protagonisti insieme ha fatto salire la fantasia del pubblico che impazzisce per questa saga anche se si tratta di una sorta di spinoff che ci va a raccontare le origini di un protagonista. Le ambientazioni però saranno affini alla saga di Star Wars e ci sarà da divertirsi anche per la presenza dell'incredibile wookiee Chewbecca. Tanti motivi per seguire un film che si presenta interessante già solo dal trailer e che porta avanti una trilogia, Star Wars Anthology, seguendo quanto era stato detto nel primo capitolo di questa Rouge One. Sicuramente sarà un successo anche al box office, staremo a vedere anche quale sarà la risposta da parte del pubblico italiano.

IL CAST DEL FILM

Il 25 maggio prossimo nelle sale cinematografiche uscirà il nuovo film della saga di Guerre Stellari, Solo: A Star Wars Story. Come nel caso di Rouge One si tratta di un film ambientato nell'universo della saga cinematografica a sé stante ed è il secondo capitolo della serie Star Wars Anthology. Alla regia troviamo un mostro sacro di Hollywood Ron Howard, quel Richie Cunningham di Happy Days che dopo quell'approccio al mondo dello spettacolo è riuscito ad ottenere tantissimi successi dietro la macchina da presa. La pellicola racconta la storia di Han Solo da giovane, accompagnato dal solito Chewbecca. Il ruolo del contrabbandiere sarà interpretato da Alden Ehrenreich, mentre i panni dello wookiee ci sarà Joonas Suotamo. Nel cast troviamo inoltre Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Paul Bettany. Grandi protagonisti nel cast tecnico con John Powell direttore delle musiche e Bradford Young della fotografia.

