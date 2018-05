Sono innocente/ Anticipazioni 13 maggio: Alberto Matano incontra i protagonisti della scorsa stagione

Ultimo appuntamento con Sei Innocente: Alberto Matano conduce una puntata speciale incontrando sei protagonisti della scorsa edizione e ripercorrendo la loro storia.

13 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Sono innocente

Oggi, domenica 13 maggio, a partire dalle 21.25 su Raitre, Alberto Matano conduce l’ultimo appuntamento con “Sono innocente”, il programma che racconta i momenti drammatici vissuti da chi, da innocente, si ritrova ad essere accusato di un reato che non ha mai commesso. In alcuni casi, dopo anni trascorsi in carcere, le vittime della legge riescono a riconquistare la libertà e a riprendersi la propria vita. In altri casi, invece, le vicende si concludono nel peggiore dei modi. Quella di questa sera sarà una puntata speciale. Alberto Matano incontra sei protagonisti della scorsa edizione con cui ripercorrerà i momenti drammatici della loro vicenda svelando quello che è successo nel corso dell’ultimo anno.

SONO INNOCENTE: I CASI DELL’ULTIMA PUNTATA

Nell’ultima puntata di Sono Innocente, il conduttore Alberto Matano incontra Giuseppe Gulotta, accusato dell’omicidio di due carabinieri nel 1976 ad Alcamo in provincia di Trapani. Dopo aver trascorso, da innocente, 22 anni in carcere, ha riacquistato la libertà nel 2012 ottenendo un risarcimento da 6 milioni di euro. Maria Andò, nel 2007, è stata accusata di aver partecipato ad una rapina insieme ad un ragazzo e di aver ridotto in fin di vita un tassista di Catania. All’epoca aveva solo 22 anni ed era una studentessa e ha trascorso in carcere ben nove anni. Alberto Matano, inoltre, incontra Diego Olivieri, Corrado Di Giovanni, Lucia Fiumberti e Francesco Raiola, anche loro vittime di una ingiusta detenzione.

© Riproduzione Riservata.