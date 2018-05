Stefano Masciarelli/ Marito di Emiliana Morgante: una sintonia totale rovinata dalla cucina... (Domenica In)

Stefano Masciarelli è un vulcano di simpatia, come sanno bene i fan che in tanti anni hanno adorato i suoi interventi in tv. Il Mascia come è stato ribattezzato spesso l'attore, adesso impegnato ad interpretare il ruolo di marito non solo al fianco della compagna di vita Emiliana Morgante, ma anche con Patrizia Pellegrino grazie alla commedia di Diego Ruiz dal titolo Una moglie da rubare. Stefano Masciarelli sarà invece presente con Emiliana Morgante a Domenica In oggi, 13 maggio 2018, per mettersi alla prova con il gioco delle affinità. A distanza di sei anni dal loro fatidico sì, la coppia avrà ancora la sintonia di un tempo oppure è divisa da contrasti inaspettati? A giudicare dall'amore travolgente che li ha colpiti entrambi, l'attore potrebbe aver trovato in questo nuovo capitolo romantico la donna ideale che lo accompagnerà fino al tramonto e oltre. Non è la prima volta infatti che Masciarelli si è presentato all'altare per unirsi in matrimonio, anche se Emiliana ha saputo riportarlo sulla via dell'unione consacrata. O meglio, sconsacrata se si ricorda la Chiesetta di Caracalla in cui l'artista e la moglie sono stati uniti ufficialmente grazie ad una cerimonia civile ed un'organizzione a cura di Sandra Balducci.

IL MATRIMONIO CON EMILIANA MORGANTE: TRA RISATE E QUALCHE SCONTRO

Lo spirito ironico di Stefano Masciarelli ha fatto da cornice anche al suo matrimonio con Emiliana Morgante, alla presenza di tanti amici, parenti e ospiti vip, fra cui Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio. Un'esclusiva concessa a La Vita in diretta, che ha voluto essere presente al lieto evento e che non si è lasciata sfuggire la verve con cui l'attore ha pronunciato la promessa di matrimonio. Anche in questo caso la battuta è stata d'obbligo, soprattutto al momento di confermare con trasporto di voler prendere Emiliana come moglie. E quando invece è toccato il turno della donna, svela il video promosso su Youtube anche dall'organizzatrice Sandra Balducci, per Masciarelli è stato inevitabile chiederle se ne fosse davvero sicura. Tante risate ed anche una piccola tiratina d'orecchie da parte dell'officiante, che di certo ha subito abbandonato l'idea di riportare il tutto ad una serietà che non si addice all'artista. Sembra tuttavia che la sintonia fra marito e moglie sia assente solo in un particolare locale della loro abitazione: la cucina.

In un'intervista, Masciarelli ha infatti rivelato di alternarsi alla consorte dietro ai fornelli, purché lui e Emiliana non si ritrovino a cucinare insieme. In quel caso lo scontro è assicurato, soprattutto per via dei metodi e tempi del tutto diversi.

