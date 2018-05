TAKING 5 - UNA ROCK BAND IN OSTAGGIO/ Su Italia 1 il film con Alona Tal (oggi, 13 maggio 2018)

Taking 5 - Una rock band in ostaggio, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Alona Tal e Daniella Monet, alla regia Andrew Waller. Il dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ALONA TAL E DANIELLA MONET

Il film Taking 5 - Una rock band in ostaggio va in onda su Italia 1 oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 16.40. Con la regia di Andrew Waller, la pellicola è stata prodotta nel 2007 e interpretata da Alona Tal, Daniella Monet, Christy Carlson Romano e Bart Johnson. Girato completamento nello Utah, la trama vede protagoniste due teenager del Juan Diego Hugh School che rapiranno la loro boy band preferita. Taking 5-una rock band in ostaggio è stato proiettato in anteprima internazionale in occasione del Tribeca Festival nel 2007. Il regista Andrew Waller, regista americano noto per aver diretto pellicole di discreto successo come Hairless, Miracle Mile e American Pie Presents: Beta House. Alona Tal, che ha interpretato una delle due teenager protagoniste del film, è un interpete cinematografica israeliana apparsa in diverse serie televisive di successo come Veronica Mars, Supernatural, Cult, Burn Notice - Duro a morire e Hand of God. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TAKING 5 - UNA ROCK BAND IN OSTAGGIO, LA TRAMA DEL FILM

Devon e Gabby sono due amiche per la pelle che frequentano il college di Saint Juan ed entrambe condivido una passione sfegatata per la famosa boy band 5 Leo Rise. Con loro grande sorpresa, un giorno, scoprono che la loro scuola ha indetto un concorso per partecipare gratuitamente al prossimo concerto dei 5 Leo Rise. Per loro sfortuna, e senza farlo di proposito, mandano all'aria l'intero concorso, generando un malcontento generale tra i loro compagni di collage. Per ovviare al problema e partecipare ugualmente al concerto, però, decidono di rapire i loro idoli per trascorrere del tempo in loro compagnia.

© Riproduzione Riservata.