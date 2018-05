THE BEST OF ME - IL MEGLIO DI ME/ Su Canale 5 il film con James Marsden (oggi, 13 maggio 2018)

The best of me - Il meglio di me, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Michelle Monaghan e James Marsden, alla regia Michael Hoffman.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film The best of me - Il meglio di me va in onda su Canale 5 oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola drammatica e sentimentale che è ispirata all'omonima opera romanzata da Nicholas Sparks ed è stata diretta da Michael Hoffman, regista americano di film come Gambit - Una truffa a regola d'arte e The Last Station. The Best of me - Il meglio di me è, per ora, il suo ultimo progetto cinematografico in carriera. Il cast di attori principali è formato da Michelle Monaghan, James Marsden, Luke Bracey, Liana Liberato, Gerald McRaney e Sean Bridgers. Tra i produttori del film appare anche lo scrittore autore del soggetto, Nichoasl Sparks. A interpretare Amanda Collier è l'attrice americana Michelle Monaghan che nel 2018 vestirà di panni di Julia Meade nel nuovo film della saga di Mission Impossible. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

THE BEST OF ME - IL MEGLIO DI ME, LA TRAMA DEL FILM

Amanda e Dawson sono due adolescenti di Oriental, un piccolo paesino della Carolina. I due, provenienti da mondi completamente diversi, sono follemente innamorati l'uno dell'altro e nulla e nessuno sembra essere in grado di scalfire i loro sentimenti. Tuttavia, dopo aver trascorso una magnifica estate, i due si lasciano definitivamente. Trascorrono circa venta'anni con Amanda e Dawson costretti a fare ritorno ad Oriental per dare l'estremo saluto al loro caro amico Tuck. Si ritrovano così a dover fare i conti con un passato che non li ha mai davvero abbandonati. Nel frattempo il figlio di Amanda rimane coinvolto in un grave incidente riportando lesioni gravi al cuore. Poco dopo Dawson muore, ucciso nel bel mezzo di una lite furibonda con suo padre. . Sarà proprio Dawson a donare il suo cuore al figlio di Amanda, permettendogli di continuare a vivere e donando un pizzico di serenità ad entrambi

