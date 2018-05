UNA SERATA SPECIALE/ Su Rai 1 il film con William Baldwin (oggi, 13 maggio 2018)

Una serata speciale, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: William Baldwin, Natalie Brown, Lisa Berry, alla regia Graeme Campbell. Il dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST WILLIAM BALDWIN

Una serata speciale è il film romantico che Rai 1 trasmetterà oggi pomeriggio, domenica 13 maggio 2018, alle ore 17.05 e vede la regia di Graeme Campbell. La pellicola ha potuto contare sulle perdormance attoriali di attori del calibro di William Baldwin, Natalie Brown, Lisa Berry e James Thomas. Protagonisti della storia sono Daniel e Kate, entrambi single ed arresi all'idea che l'amore non faccia per loro. Si tratta dunque di un classico film romantico per tutta la famiglia che si conclude con un meraviglioso lieto fine. Graeme Campbell, il regista che ha diretto la pellicola, che ha curato la regia di progetti televisivi importanti nel corso della sua carriera come The Ray Bradbury Theater, Strange Days at Blake Holsey High, Everest, An Old Fashioned Thanksgiving, Degrassi-The next generation e The best Years. Tra i protagonisti principali spicca senz'altro il nome di William Baldwin, reso celebre da film come Affari sporchi e Linea mortale. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UNA SERATA SPECIALE, LA TRAMA DEL FILM

Daniel sta attraversando un periodo davvero difficile. Dopo la morte improvvisa di sua moglie si è trovato costretto a dover crescere tutto solo suo figlio Tyler di 16 anni. Per fortuna i due vanno molti d'accordo e sembrano essere in perfetta sintonia. Tyler decide così chiedere consiglio a suo padre su come conquistare una ragazza che frequenta il suo stesso college. Daniel, che non è un grande intenditore in fatto di donne, cerca in qualche modo di aiutare e supportare suo figlio. Intanto è anche impegnato nel suo lavoro (Daniel è un vigile del fuoco) che assorbe la maggior parte del suo tempo quotidiano. Un giorno risponde alla richiesta di soccorso di Kate, una giovane donna che gestisce un piccolo negozio in città. L'incontro con Kate darà la possibilità a Daniel di aprire nuovamente il suo cuore.

