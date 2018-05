Uomini e Donne/ Armando e Manuela dopo l'addio: "Abbiamo vissuto un momento difficile" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Armando e Manuela dopo l'addio al programma stanno ancora insieme. Ma raccontano: "Abbiamo vissuto un momento molto duro"

13 maggio 2018 Anna Montesano

Armando e Manuela, Trono Over

Continua a gonfie vele la storia d'amore nata nello studio del Trono Over di Uomini e Donne tra Armando e Manuela. Tre mesi fa, la coppia ha deciso di lasciare lo studio insieme e, ad oggi, i due sono felicissimi di averlo fatto. Una conoscenza avvenuta per caso, visto che entrambi erano interessati ad altre persone. "Ero andato per conoscere Gemma. - ha raccontato Armando nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine - Ma nelle prime puntate c'era molta confusione tra lei e Giorgio Manetti e preferii fare un passo indietro: non mi interessava mettermi in mezzo a una storia che sembrava aperta." Così, tra un ballo e l'altro, Armando e Manuela si sono guardati: "Ci siamo notati subito ed è stata lei a venirmi incontro per ballare. Le lasciai il numero ed è scattato un feeling immediato: cercavo una persona piacevole e perbene e lei lo è, oltre ad essere bella come una sculture del Canova".

Un grave lutto per Manuela

Da lì, dopo poche settimane, la scelta di uscire dallo studio, stimolata anche dagli impegni lavorativi di Manuela. Armando ammette che le cose vanno benissimo tra loro anche se hanno dovuto già affrontare momenti molto difficili. Purtroppo Manuela è stata colpita da un grave lutto: "Il sabato lui è venuto a Prato, ha conosciuto mia mamma e poi siamo partiti per un piccolo fine settimana. - racconta la dama al noto settimanale - Purtroppo la mattina dopo ho ricevuto la chiamata che mi avvertiva della sua morte improvvisa: Armando non mi ha abbandonata un attimo, mi è stato vicino con delicatezza, si è commosso" conclude.

