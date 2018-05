Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata: la decisione su Lorenzo e Luigi prima della scelta (Trono Classico)

13 maggio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella, molto probabilmente, sarà l'ultima a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Nilufar Addati sarà infatti la prossima, mentre dopo la segnalazione arrivata in studio, è a rischio la permanenza e quindi la scelta di Mariano Catanzaro. Proprio nelle ultime ore, Sara è stata avvistata su un treno diretto a Milano, cosa che fa supporre che abbia deciso di raggiungere Lorenzo Riccardi, magari per una sorpresa. Nel corso della prossima esterna, Sara quasi certamente annuncerà di essere pronta a scegliere e, come Nilufar e altri prima di lei, prima trascorrerà un giorno e una notte in villa con Lorenzo e Luigi. Per questo, per le ultime esterne, la tronista potrebbe aver deciso di trascorrere una giornata con Lorenzo a Milano - città in cui vive - e una in Sicilia con Luigi Mastroianni.

Sara Affi Fella: la scelta è vicina!

Sono questi giorni davvero determinanti per Sara Affi Fella e per la sua scelta. Solo la scorsa settimana, nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la tronista dichiarava di essere ancora in confusione. “Mentre la testa ha già detto la sua – ha ammesso Sara – il cuore invece non ha ancora parlato chiaro, anche se sento che qualcosa dentro di me sta nascendo. Nella vita di tutti i giorni sono una persona molto sentimentale e tendo a lasciarmi guidare dalle emozioni”. Bisognerà ora capire se anche il cuore sia finalmente riuscito a capire chi davvero desidera tra Lorenzo e Luigi e se questi ultimi giorni trascorsi con entrambi possano mettere un punto al suo percorso. La scelta sarà Lorenzo, come tutti credono che sia, o ci sarà la sorpresa Luigi? A breve lo sapremo.

