VALERIA MARINI/ E Patrick Baldassarri: pronti al grande passo senza dimenticare Cecchi Gori (Che tempo che fa)

Valeria Marini sarà tra i protagonisti del film al cinema in questi giorni, Show Dogs - Entriamo in scena, dove darà la voce a una cagnetta. Oggi è ospite di Che tempo che fa

Valeria Marini

Valeria Marini è finita nel vortice delle polemiche nelle ultime settimane e non solo per le accuse di Rita Rusic, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La donna l'ha criticata aspramente, indicandola come la causa scatenante della fine del suo matrimonio con il produttore cinematografico, anche se secondo la showgirl il suo incontro con Cecchi Gori avviene quando le nozze con la Rusic erano già naufragate. Questa volta a parlare della bionda stellare è l'ex marito Giovanni Cottone, con alle spalle oltre un anno in carcere e un altro agli arresti domiciliari, per via di alcune accuse di furto che gli avrebbe diretto la Marini. Motivo per cui ha deciso di querelarla, come ha rivelato a Oggi, smentendo anche quella famosa lettera che la showgirl ha strappato di fronte alle telecamere e che in realtà non le avrebbe mai inviato. Sarà invece un altro motivo a vedere Valeria Marini fra gli ospiti di Che tempo che fa di oggi.

VALERIA MARINI, TRA I PROTAGONISTI DI SHOW DOGS

Si tratta della commedia ironica diretta da Raja Gosnell e al cinema in questi giorni, Show Dogs - Entriamo in scena, una pellicola in cui la showgirl e altri volti noti dello spettacolo italiano hanno prestato la loro voce per dare vita ai protagonisti a quattro zampe. In particolare, la Marini sarà Persefone, una cagnolina caliente. Nella vita di Valeria Marini è ritornato un suo recente amore, l'imprenditore ed ex fidanzato Patrick Baldassarri. La coppia si è presentata infatti la scorsa domenica dall'amica Barbara d'Urso, in occasione di un nuovo appuntamento di Domenica Live, dove fra una risposta a Rita Rusic e una telefonata mancata a Vittorio Cecchi Gori, la showgirl ha deciso di lasciarsi andare anche a un bacio appassionato a favore di telecamera. Il ritorno di fiamma con Baldassarri ha già scatenato i paparazzi lo scorso mese, quando sono stati fotografati in Egitto, intenti in una fuga d'amore che ha chiarito le ultime avventure romantiche della showgirl.

IL RAPPORTO CON PATRICK BALDASSARRI

Una relazione interrotta solo per qualche tempo, come ha sottolineato, dato che i due si erano allontanati nel recente 2016. Ed è arrivato il momento di fare sul serio a quanto pare, dato che si è dichiarata innamoratissima e pronta a fare follie. Che sia giunto il momento di fare il grande passo? La Marini intanto non ci pensa, persa nelle battaglie che ha creato la Rusic, a cui ha risposto prontamente a ogni punto. Senza dimenticare anche l'affetto che la legherà sempre a Cecchi Gori, che non ha mai lasciato nonostante le accuse dell'ex moglie del produttore. Anzi, dopo aver parlato a lungo della sua vecchia relazione con Vittorio, Valeria ha chiesto scusa a Baldassari per averlo tenuto in disparte, ancora dietro i tendoni del backstage dell'amica d'Urso.

