VERONICA MARS/ Su Italia 1 il film con Kristen Bell (oggi, 13 maggio 2018)

Veronica Mars, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Kristen Bell, Chris Lowell, Jason Dohring, alla regia Rob Thomas. La trama del film nel dettaglio.

Il film Veronica Mars va in onda su Italia 1 oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 14.30. Si tratta del sequel cinematografico dell'omonima serie televisiva trasmessa su Italia 1 fino al 2007 e composta da tre stagioni. L'interprete principale del film è Kristen Bell, la stessa attrice che vestì i panni di Veronica Mars nella serie televisiva. La scelta fu molto apprezzata dai fan delle serie che avrebbero mal digerito la presenza di una protagonista differente. A dirigere la pellicola fu Rob Thomas, regista americano che ha curato anche la regia della serie tv e che attualmente è impegnato nella direzione di IZombie, altra serie televisiva di successo. Anche il resto del cast di Veronica Mars ricalca quasi fedelmente quello della serie tv. Ritroviamo, infatti, Chris Lowell, Jason Dohring, Tina Majorino, Percy Daggs III, Krysten Ritter e Martin Starr. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

La trama del film riprende esattamente dagli eventi con cui la stagione conclusiva della serie era terminata. Veronica, dopo lo scandalo che ha investito suo padre Keith, è stata costretta a trasferirsi a New York, dove in pochi anni è riuscita a conseguire brillantemente una laurea in psicologia e successivamente una specializzazione in giurisprudenza. Pur di proteggere le persone che più gli stanno a cuore, Veronica ha deciso di dire addio alla sua vita da detective freelance ma il passato torna presto a farle visita. Il suo ex Logan, infatti, è sotto processo per la morte di Carrie Bishop, la sua attuale fidanzata. Veronica è così costretta a fare ritorno a Neptune per tentare di aiutare Logan. Il ritorno a casa darà a Veronica la possibilità di chiarire e chiudere diversi conti in sospeso con il passato.

