Valeria Perilli, la compagna "segreta" di Giucas Casella/ A Domenica Live dopo averla “nascosta” per 37 anni

Valeria Perilli, la compagna "segreta" di Giucas Casella: per la prima volta oggi ospite a Domenica Live. Ecco chi è la donna al fianco del paragnosta da 37 anni.

13 maggio 2018 Emanuela Longo

Giucas Casella

"Valeria, amore mio, scusa se ti ho nascosto per trentasette anni": così Giucas Casella, il re dell'ipnosi ed ex concorrente del reality show l'Isola dei Famosi, ha rotto il silenzio parlando per la prima volta della compagna attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Una donna di cui per oltre un trentennio non si è mai saputo nulla pubblicamente ma che oggi conosceremo nel corso della nuova puntata di Domenica Live, quando Giucas deciderà di presentarla al pubblico di Barbara d'Urso e di Canale 5. Non ha tutti i torti, Giucas Casella, quando dice di averla tenuta letteralmente nascosta in quanto di lei non si sa praticamente nulla. Il paragnosta, infatti, non ha mai fatto parola ma di sicuro non è la madre del figlio James, frutto di una relazione che per anni lo ha legato sentimentalmente ad una modella inglese, Carol. Nonostante le sue ospitate tv e le partecipazioni televisive, in ultimo quella all'Isola dei Famosi (poi costretto a tornare anticipatamente in Italia per problemi di salute), Giucas è sempre stato molto restio a parlare della sua vita privata ed in particolare della compagna Valeria, la "donna segreta" della quale ha svelato identità e volto su uno dei passati numeri del settimanale DiPiù.

VALERIA PERILLI, CHI È LA COMPAGNA “SEGRETA” DI GIUCAS CASELLA

Si chiama Valeria Perilli la compagna di Giucas Casella, tenuta "segreta" per ben 37 anni. Era il 2016 quando, ancor prima che ne parlasse oggi Giucas sul settimanale DiPiù e poi in tv a Domenica Live, anche Dagospia aveva rivelato l'identità di Valeria Perilli, da anni al fianco del paragnosta. "Fermi tutti! Incredibile ma vero. Giucas Casella è innamorato", si leggeva sul noto portale. A quanto pare, già due anni fa Giucas aveva deciso di convolare a nozze con la donna della sua vita, la 64enne Valeria. Lei è una ex annunciatrice Rai, figlia dello sceneggiatore Ivo Perilli e dell'attrice Lia Corelli e da anni è nota come doppiatrice. I fan di Sex in the city forse non lo sanno, ma è sua la voce di Miranda, nella celebre serie televisiva. Nonostante non fosse del tutto "nuova" al mondo dello spettacolo, è sempre rimasta nell'ombra e non ha mai rivelato di essere la compagna storica di Giucas Casella che, a sua volta, ha sempre fatto credere di non avere alcuna donna al suo fianco. I due si amano da molti anni ma hanno sempre deciso di tenere riservata la loro storia evitando di postare foto insieme sui social o di essere presente in occasione delle varie ospitate tv del paragnosta. Era stato sempre Giucas, nelle passate settimane, ospite di Verissimo a dichiarare, parlando del figlio 31enne: "l’ho cresciuto da solo. Ho fatto da padre e madre, gli ho dato tanto amore". In realtà nelle loro vite da 37 anni c'è sempre stata anche Valeria.

© Riproduzione Riservata.