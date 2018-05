AL BANO CARRISI/ Il legame indissolubile con Romina Power (L’intervista)

Romina Power sarà la protagonista de “L’intervista” di Maurizio Costanzo, questa sera su Canale 5. La cantante parlerà anche del suo rapporto con Al Bano Carrisi.

Romina Power parla di Al Bano

Il gossip non è mai stato apprezzato da Al Bano Carrisi, che in questi ultimi mesi ha deciso di prendere ancora di più le distanze dalle voci di corridoio e dalle attenzioni dei paparazzi. Niente domande su Romina Power o Loredana Lecciso, le due donne più importanti della sua vita, ma solo dopo mamma Jolanda, il suo primo pensiero. "Mi fa schifo", ha ribadito in una recente intervista a Davide Maggio per sottolineare il disgusto che prova nel vedere che la sua vita privata viene messa sempre al primo posto rispetto che a quella artistica. Lo sbotto di rabbia si è verificato proprio quando ad Al Bano è stato chiesto di fare un commento a caldo su una frase detta a The Voice of Italy, quando ha definito l'ex moglie Romina Power come la sua donna ideale. Nessun clamore, nessuna precisazione. Nelle settimane Al Bano ha alternato il silenzio stampa agli interventi per ribadire la verità, sentendosi tirare in causa per l'annoso affaire che vede Loredana Lecciso in guerra aperta con la Power. “Non ci so a questo gioco al massacro”, ha chiosato nel suo intervento, sottolineando ancora una volta il suo desiderio di vivere la sua vita sentimentale e privata lontano dai flash dai paparazzi.

Il legame indissolubile con Romina Power

Al Bano Carrisi ha appena registrato un forte successo e non si tratta della vittoria ottenuta dal suo team a The Voice of Italy 2018, grazie al primo podio assegnato a Maryam Tancredi. Si parla di questioni di famiglia e soprattutto della sua nuova veste da nonno, grazie alla nascita del figlio di Cristel Carrisi e Davor Luksic. Il primo nipote in assoluto del clan Carrisi, di cui ancora non si sa il nome, ma si conoscono i progetti del nonno cantautore. Al Bano ha infatti già rivelato a Grand Hotel nelle settimane scorse di voler incidere una canzone per il bambino. Magari un brano realizzato grazie alla musica di Cristel, che come ha ricordato il padre è una compositrice di grande talento. Dal suo canto il leone di Cellino San Marco sa già che tipo di nonno sarà, emozionato e magico, disponibile anche a insegnare l'arte del canto al piccolo di famiglia. Sempre che lui lo voglia, come ha specificato. Nel frattempo Al Bano continua a essere diviso fra Loredana Lecciso e Romina Power, senza che voglia tra l'altro essere protagonista di questa eterna lotta fra titani. L'ex moglie e compagna di palcoscenico è sicura che il loro legame non si possa mai spezzare, come ha specificato a L'Intervista. La Lecciso invece sembra preferire ricordare la parte più bella dell'ex compagno, ovvero i figli. E questo, come ha ribadito al settimanale Chi, implica amare Al Bano in modo indiretto e per sempre.

