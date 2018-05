Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice / Una favola moderna gonfia di metafore (Festival di Cannes)

Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice acclamato al Festival di Cannes 2018 con dieci minuti di applausi dopo la proiezione: la storia vera di un gruppo di contadini.

14 maggio 2018 - agg. 14 maggio 2018, 10.04 Annalisa Dorigo

Festival di Cannes 2018

Una favola moderna ricca di metafore, tutto questo è Lazzaro Felice, il film che Alice Rohrwacher ha presentato al pubblico e agli addetti ai lavori al Festival di Cannes 2018 e che ha ricevuto tanti applausi e complimenti. Richiami alla tragedia, metafore e nomi scelti proprio per richiamare ben altro, la Rohrwacher ha colpito il segno lasciando una ferita nelle persone presenti alla proiezione facendo intendere che tutto è diverso adesso e che il mondo moderno lascerebbe morire persino Lazzaro, altro da sé. Egoismo, voglia di primeggiare, paura del diverso, tutto questo è raccontato in meno di due ore e in un film destinato a grandi premi e complimenti da parte del pubblico ma non quello "commerciale" ma quello che riesce a vedere oltre la parvenza di lustrini e sorrisi di facciata, una storia struggente di un'amicizia e di un cambiamento che il nostro mondo dovrebbe vivere proprio in questa particolare fase storica. (Hedda Hopper)

DIECI MINUTI DI APPLAUSI PER IL FILM

Lazzaro Felice, il film che Alice Rohrwacher presenta al Festival di Cannes 2018, è stato accolto con 10 minuti di applausi da parte del pubblico presente in sala e da un grande entusiasmo da parte degli addetti ai lavori. Tra le favorite per la Palma d'oro, la pellicola racconta un fatto realmente accaduto, ispirato ad un gruppo di contadini sfruttati all'interno di un vasto podere: tra di essi anche il giovane e timido Lazzaro (interpretato dall'attore esordiente Adriano Tardiolo) che con il suo carattere se ne sta in disparte rispetto agli altri colleghi, riuscendo a fare amicizia con un lupo e persino con il figlio della padrona. Una storia che appare quasi sospesa nel tempo ma che, nonostante sia ambientata a circa 25 anni fa, appare più che mai attuale. Intervistata dopo la proiezione del film, Alice Rohrwacher ha faticato a nascondere il proprio entusiasmo per i commenti ottenuti dalla critica, raccontando anche qualche dettaglio sul protagonista e su ciò che egli rappresenta.

ALICE ROHRWACHER PRESENTA LAZZARO FELICE

Alice Rohrwacher ha spiegato come per lei Lazzaro Felice appaia come una sorta di scommessa: "Questo film era un'incognita, l'abbiamo finito mercoledì, è un film un po' bislacco, molto libero, Lazzaro Felice è come ci è venuto (...) Parlare di Lazzaro vuol dire parlare del meno protagonista di tutti, per una volta ho voluto mettere in primo piano l’ultimo della fila, uno di quelli che stanno sempre dietro pur di non disturbare. Nonostante il film esprima fortemente il bene e il male avvertendoci fin da subito chi siano i buoni e chi i cattivi, Lazzaro non giudica nessuno, ha una fiducia incondizionata nel prossimo. Ciò non significa che si comporti sempre bene e che vada considerato in ogni circostanza un eroe positivo". La crudele Marchesa Alfonsina De Luna, la proprietaria del podere nel quale i contadini vengono trattati quasi come schiavi, è interpretata da Nicoletta Braschi, accompagnata sul red carpet dal marito Roberto Benigni. Anche per lei è difficile trattenere l'entusiasmo in seguito ai tanti applausi: "Sono grata ad Alice per avermi affidato il ruolo dell'antagonista e mi piace che questo personaggio continui a esistere anche quando nel film non si vede più".

