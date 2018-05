ALIEN - LA CLONAZIONE/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver (oggi, 14 maggio 2018)

Alien - La clonazione, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver, Winona Ryder e Ron Perlman, alla regia Jean Pierre-Jeunette.

14 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Il film Alien - La clonazione va in onda su Rai 4 oggi, lunedì 14 maggio 2018, alle ore 22.35. Una pellicola di fantascienza con il titolo originale Alien resurrection che è stata diretta nel 1997 dal regista Jean-Pierre Jeunet ed è il quarto e ultimo episodio della saga di Alien, iniziata nel 1979 da Ridley Scott con Alien. L'attrice protagonista è sempre Sigourney Weaver, che veste i panni di Ellen Ripley e al suo fianco recitano Winona Ryder (Annalee Call) e Ron Perlman (Johner). La pellicola ha avuto una nomination ai Satellite Award e diverse altre ai Saturn Award, al botteghino ha incassato circa 160 milioni di dollari a fronte dei 60 milioni che era costato. In un primo tempo Sigourney Weaver aveva detto di non essere disposta a tornare a recitare in un quarto film su Alien, poi però cambiò idea quando seppe la cifra che avrebbe ricevuto. Doveva esserci anche un quinto film, ma il progetto fu poi cancellato e vennero girati due spin off, Alien vs Predator (2004) e Alien vs predator 2 (2007). Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

ALIEN - LA CLONAZIONE, LA TRAMA DEL FILM

Ellen Ripley è stata clonata più e più volte senza successo, fino a che all'ottavo tentativo l'esperimento va a buon fine. L'ottavo clone è un ibrido che in se ha parte delle caratteristiche e dei ricordi che hanno contraddistinto l'umana Ripley, e in parte le caratteristiche delle creature aliene note come Xenomorfi. Sono passati 200 anni dai fatti narrati nei precedenti film, e ora il tentativo del governo è di clonare gli Xenomorfi per creare un esercito alieno, ma queste creature con il tempo sono mutate e sfuggono al controllo di chi invece voleva dominarle. Sarà la "nuova" Ripley a cercare di rimettere a posto le cose con l'aiuto di Call, un androide dalle caratteristiche uniche nel suo genere.

© Riproduzione Riservata.