Alessia Prete Vs Luigi Favoloso/Grande Fratello 2018, la sorella Marika esulta sui social, Mariana nei guai?

Ancora una volta Luigi Favoloso anima la vita nella casa e scoppia la lite e questa volta è Alessia Prete a chiudere i ponti con Mariana mentre la sorella Marika esulta sui social

14 maggio 2018 Redazione

Alessia e Matteo, Grande Fratello 2018

Scoppia nuovamente la lite al Grande Fratello 2018 dove, a muovere i fili, è ancora una volta Luigi Favoloso. Il bel moretto ha deciso bene di fare un doppio scherzo ad Alberto e Mariana proprio ieri sera figendosi un latin lover che è già riuscito ad avere ben tre donne nella casa. La cosa ha infastidito il bel Tarzan che da sempre è paladino delle donne e anche in passato si è schierato contro il comportamento poco rispettoso di Favoloso. Fin qui tutto nell'ordinario almeno fino a che la polemica non è arrivata ad Alessia travolgendola. La bella fidanzata di Matteo non ci sta e non ha intenzione di farsi parlare contro o di essere al centro dei pettegolezzi e quando lui, questa mattina, ha tentato di chiarire con lei, ha trovato un muro davanti. La discussione ha poi coinvolto tutti i ragazzi della casa che si sono ritrovati in salone per chiarire le cose ma senza molto successo.

MARIANA VITTIMA DI LUIGI FAVOLOSO?

Alessia era convinta che una delle "donne" di Favoloso potesse essere proprio Mariana e così è andata a parlare con lei, in amicizia, ma trovandosi davanti un'altra persona. La napoletana le ha dato della falsa e della malvagia e questo non ha fatto altro che alzare le temperature in casa e Matteo ha fatto notare alla fidanzata che non c'è molto da stupirsi visto che la biondina la usa solo per le nomination e niente di più. Proprio questo dovrebbe aver fatto aprire gli occhi alla bella Alessia visto che, intanto, davanti al televisore, in quel momento, c'era la sorella Marika che ha deciso di usare i social per dire la sua e festeggiare sul fatto che Alessia abbia finalmente aperto gli occhi sulla falsità di Mariana. Intanto, Matteo affronta Luigi facendogli notare che il suo comportamento è sbagliato visto che dalla Moric è finito da Patrizia e da Patrizia ci ha provato con Alessia, lui nega il suo interesse per quest'ultima, ma la discussione continua. Alla fine sarà solo Mariana a farne le spese?

© Riproduzione Riservata.