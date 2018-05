Amici serale 2018/ Biondo e Carmen: ecco la sorpresa che ha fatto scoppiare in lacrime i due cantanti

Amici serale 2018, Biondo e Carmen hanno ricevuto due commoventi sorprese che li hanno fatti scoppiare in lacrime: ecco cosa è successo e chi hanno ascoltato e visto.

14 maggio 2018 Valentina Gambino

Amici, serale 2018

La nuova puntata del serale di Amici 17 è andata in onda lo scorso sabato regalando la vittoria a Carmen. La cantante di Trapani, aveva aperto la gara in sfida contro Emma Muscat e quindi a rischio eliminazione. Questo invece, le avrà donato nuova carica in più tanto da portare avanti una puntata in maniera ottimale, tra una esibizione e l’altra piena di emozioni. Proprio la giovanissima, di recente ha ricevuto in casetta anche la sorpresa della sua mamma. Chiusa in confessionale, ad un certo punto ha semplicemente sentito un "Ciao amore": queste due semplici (quanto amorevoli) parole l’hanno immediatamente fatta scoppiare in lacrime. La ragazza infatti, non è riuscita a trattenere l’emozione quando, una volta terminato il serale ha ricevuto la chiamata della madre, a grande sorpresa. La donna poi ha avuto modo di incoraggiarla ulteriormente, affermando: "Stai realizzando un sogno. Fai tesoro di ogni critica: prendila come un modo per crescere, sia come persona che come artista. Qui siamo tutti fieri di te". Le parole della mamma di Carmen sono state davvero preziosissime per lei ed hanno avuto modo di infonderle fiducia e coraggio.

Biondo e Carmen, le commoventi sorprese dopo il serale

Durante la puntata serale dello scorso sabato, Maria De Filippi si è accorta immediatamente di Biondo molto sottotono. Il ragazzo ha spiegato di stare vivendo un momento particolare fino a quando la conduttrice ha confidato le sue paure: il rischio eliminazione. Il rapper però ha avuto modo di fare sentire ancora i suoi pezzi e di rimanere anche in gara. Anche lui, esattamente come Carmen ha ricevuto una bella sorpresa potendo riabbracciare la sorella Sara, a grande sorpresa. "Io ti guardo e mi dico: 'Vorrei essere come lui'", gli confida la sua sorella maggiore. Parole molto importanti e tenere che hanno fatto scoppiare in lacrime il cantante che ha anche ammesso: "È surreale. Mi hai fatto piangere, proprio io che non piango mai". La lontananza dalla famiglia però si è fatta sentire e il biondo più amato della TV ha ringraziato Sara: "Grazie per le parole, dette da te valgono tanto".

© Riproduzione Riservata.