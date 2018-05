Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco / La conduttrice malinconica: "Ecco cosa mi mancherà..."

Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco ed esprime la sua malinconia, svelando cosa le mancherà di più. "Mi mancherà raccontarvi tutti i fatti miei..."

14 maggio 2018 Anna Montesano

Antonella Clerici

Antonella Clerici, storica conduttrice del programma La Prova del Cuoco, avverte già una certa malinconia. Il motivo? Ancora tre settimane alla guida dello show culinario e poi dovrà cedere il volante nella mani di Elisa Isoardi. La malinconia prima dell'addio. La conduttrice, durante la puntata andata in onda il 14 maggio, ha rilasciata una dichiarazione ricca di tenerezza: "Quello che mi mancherà di più della Prova del Cuoco, a parte tutti voi, è il fatto di poter raccontare tutti i giorni i fatti miei". Frase riportata dal portale liberoquotidiano che ha colpito tutti gli affezionati di un programma di grande successo. Per la Clerici si tratta solo di un cambio di prospettiva: dal prossimo autunno, infatti, farà rivivere Portobello, lo storico programma della Rai che rese celebre Enzo Tortora.

Antonella Clerici saluta tutti il 1 giugno

Per la Isoardi sarà invece un ritorno alla guida del programma, molti ricorderanno infatti che sostituì la Clerici durante il periodo di maternità e nella stagione successiva. Antonella Clerici concluderà il suo impegno ufficialmente venerdì 1 giugno con una festa in cui inviterà tutti i protagonisti storici del programma. Ritornando ad Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini, di recente ha condotto altri programmi in Rai. Dando uno sguardo agli anni recenti ha iniziato la stagione televisiva 2014/2015 come unica conduttrice del programma giornaliero A conti fatti. Sabato 4 luglio 2015, affiancata da Flavio Montrucchio, conduce, per il secondo anno consecutivo, in prima serata su Rai 1, la manifestazione Una notte per Caruso. Ad attenderla ora un programma che ha sempre amato e che la vedrà protagonista nella prossima edizione.

