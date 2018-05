CHIARA FERRAGNI / Foto, sul red carpet del Festival di Cannes in rosa con un abito di Alberta Ferretti

Chiara Ferragni sfila in rosa sul red carpet del Festival di Cannes, indossando un abito con un lungo strascico di Alberta Ferretti. Al suo fianco il fidanzato Fedez.

14 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Chiara Ferragni è tornata: dopo la gravidenza e i primi mesi di vita del piccolo Leone, la fashion blogger è di nuovo grande protagonista del red carpet e, come c'era da aspettarsi, ha attirato su di sé tutti i riflettori. L'occasione perfetta per riapparire più in forma che mai è stata il Festival di Cannes 2018 ed in particolare la proiezione del film Sink or Swim - Le Grand Bain, diretto da Gilles Lellouche. La blogger ha indossato un abito di Alberta Ferretti in duchesse rosa con gonna dall'ampio volume e profondo spacco centrale. La mise aveva uno strascico talmente lungo che un membro dello staff ha dovuto correre in suo aiuto per sistemarlo nel modo migliore, rendendo la Ferragni perfetta per le foto del caso. Clicca qui per vedere le immagini del tappeto rosso, riportate nel profilo Instagram della influencer.

CHIARA FERRAGNI AL FESTIVAL DI CANNES INSIEME A FEDEZ

È stata una delle celebrities più attese ed apprezzate sul red carpet del Festival di Cannes 2018. Chiara Ferragni, in abito rosa con lungo strascico e cinturina nera, non è certo passata inosservata, confermando di riuscire sempre ad attire l'interesse di stampa e curiosi. Al suo fianco, in occasione della presentazione del film Sink or Swim - Le Grand Bain non poteva mancare il compagno Fedez, a sua volta elegantissimo. La coppia ha fatto ritorno in Italia la scorsa settimana dopo avere trascorso diversi mesi a Los Angeles, città nella quale è nato il piccolo Leone. A breve si trasferirà nel lussuoso attico acquistato in centro a Milano e che andrà a prendere posto dell'altrettanto stupendo appartamento che Fedez ha deciso di dare in affitto qualche mese fa. I lavori per il nuovo nido d'amore non sono ancora ultimati, motivo per cui la coppia resterà per qualche tempo nell'hotel a cinque stelle Palazzo Parigi, sempre del capoluogo lombardo.

© Riproduzione Riservata.