FRANCESCO SOLE: IL POETA DEL WEB/ L’ex di Sofia Viscardi lancia il neo-romanticismo ‘social’

Il poeta del web Francesco Sole è il fenomeno del momento: l'ex di Sofia Viscardi pubblica e scrive le sue poesie sui social e ha venduto migliaia di copie di libri. L'ultimo è #tiamo

14 maggio 2018 Luigi Laguaragnella

Francesco Sole, il poeta dell'amore ai tempi dei social (Foto: Facebook)

Sul Corriere della Sera a Maria Teresa Veneziani Francesco Sole parla del suo successo, di sentimenti e del suo lavoro; Sole rappresenta il nuovo fenomeno del web. Internet e social network vengono associati spesso solo ad immagini e video, invece con la vena creativa del giovane modenese, anche il mondo della poesia trova il suo spazio nel virtuale.Attraverso Youtube e Instagram ha oltre due milioni di followers. #tiamo è la sua seconda raccolta di libri pubblicata da Mondadori ed ha già venduto oltre ventimila copie. In precedenza il volume "Ti voglio bene" ha raggiunto centomila copie vendute. Francesco Sole è il nome d'arte di Gabriele Dotti: è il poeta del web, il nuovo fenomeno dei social network. Sfruttando l'impatto emozionale della rete, fotografando le pagine dei suoi libri e scrivendo poesie è riuscito a raggiungere tantissima gente, soprattutto del mondo femminile.

POESIA E SOCIAL NETWORK PER NARRARE L'AMORE

Sole calca l'onda e l'usanza dei ragazzi di pubblicare e rendere noti i loro sentimenti senza pudore. Reputa, inoltre che i video siano un'arte narrante da non sottovalutare. Il poeta del web, infatti, unisce l'arte delle sue poesie alla capacità di creare e produrre video. Ora il venticinquenne possiede un team con cui lavora a Milano e le presentazioni dei suoi libri sono veri e propri show; ha portato sul web l'esaltazione del romanticismo e cerca attraverso la poesia e i multimedia di trovare l'equilibrio dei sentimenti che a volte sui social sono esasperati. Sole vuole contrapporre la sua produzione alla rudezza, per esempio della musica rap: trattando di amore e sentimenti Francesco Sole, è seguito dal mondo femminile, non solo teenagers, ma anche donne mature che si rivedono nel suo modo tradurre le sfumature dell'amore. Solo, quindi, si colloca nel web, come una figura positiva che celebra l'amore, capace di entrare empaticamente con i suoi lettori e followers.

IL SUCCESSO DI UN RAGAZZO NORMALE

Francesco Sole, nonostante il successo, si definisce un ragazzo normale che oltre ad amare scrive apprezza la quotidianità andando a correre nel parco, andando in palestra. Forse il suo successo è scaturito proprio dalla fine della sua relazione con la youtuber Sofia Viscardi. Il giovane poeta, però non ha rimpianti di questa relazione. Nonostante scriva di amore e sia seguito dal panorama femminile è ancora single. Vivendo in una famiglia allargata ha scovato i tratti della femminilità dalla compagna del padre, ma non nega di aver sofferto molto la separazione dei suoi genitori. il suo successo è legato proprio alla capacità di leggere le emozioni e sensazioni delle donne che aggiungendosi alla sua creatività con qualche cenno autobiografico lo hanno reso il fenomeno del momento. La popolarità è iniziata quando ha pubblicato una poesia dedicata al nonno, ma altri versi famosi sono di Mollato cronico e Amale e basta. Ovviamente si sente fortunato di questo periodo proficuo (ha affiancato Belen Rodriguez nella presentazione di Tu si que vales) perchè fa il lavoro che piace che, senza dubbio, allontana il "negativo" e tiene a bada le critiche che sul web non possono mancare.

