Francesco Monte e Paola di Benedetto sono tornati insieme?/ A Napoli si riaccende la passione?

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si presume si siano incontrati ieri sera a Napoli. Entrambi si trovavano lì per impegni di lavoro, ma un video potrebbe incastrarli.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Pensavate che i gossip relativi al nuovo amore nato sull’Isola dei Famosi, tra Francesco Monte e Paola di Benedetto, fossero terminati dopo la loro rottura? Invece non è così, la coppia continua a far parlare, c’è chi dice sia tutta una montatura per guadagnarci dei soldi, chi invece pensa sia stato amore vero. Ma la Di Benedetto nell’ultimo numero di Chi aveva usato parole molto dure verso Monte: “Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Una mattina, guardandomi negli occhi mi ha detto che non eravamo compatibili e che guardavamo la vita in modo differente”. Oggi, però, si vocifera di un possibile incontro. I due si sarebbero visti ieri a Napoli, entrambi si trovavano nella città partenopea per impegni lavorativi: lui all’Auchan di Giugliano e lei a Palazzo Caracciolo dove ha sfilato in abito da sposa. Si pensa che i due stiano organizzando tutto per aumentare l’interesse pubblico sulla loro storia.

COSA È SUCCESSO A NAPOLI?

Entrambi, i due ex fidanzati, ieri, domenica 14 maggio, si trovavano a Napoli per impegni lavorativi. Verso sera, i fan di Paola, hanno notato una nuova storia nell’applicazione di Instagram, che subito è stata eliminata. Paola Di Benedetto si trovava a cena con un amico di Francesco Monte, Francesco Fischetti, nonché assistente del protagonista del discusso canna gate. Sebbene Paola, per molteplici ragioni, abbia eliminato il video, lo stesso Fischetti ha postato altre immagini insieme alla Di Benedetto, tra cui una fa molto riflettere. Infatti, ciò che fa pensare a un ritorno di fiamma, agli appassionati della storia d’amore dei due naufraghi, è una voce che si sente all’inizio di un video. Sembra proprio Francesco Monte che dice “State zitti”. Non si sa se questo incontro sia avvenuto o meno, ma i più vicini alla coppia ritengono che si siano visti e che abbiano voluto tenere il loro incontro segreto.

© Riproduzione Riservata.