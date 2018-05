Georgette Polizzi lascia l'ospedale / Come sta? La dedica d'amore di Davide Tresse e le novità sulla malattia

Georgette Polizzi lascia l'ospedale, come sta? La ragazza rimane in sedia a rotelle per ora e Davide Tresse fa alla sua fidanzata una bellissima dedica d'amore

14 maggio 2018 Anna Montesano

Georgette Polizzi sta meglio. Da circa 20 giorni ormai, la ragazza che il pubblico italiano ha conosciuto come fidanzata di Davide Tresse a Temptation Island è in ospedale a causa di un serio problema di salute che le impedisce di avere un controllo ottimale delle gambe. Georgette, infatti, è costretta alla sedia a rotelle e sta dando anima e corpo per poter tornare a camminare come prima. Un percorso difficile quello della stilista, che al momento ha preferito non svelare la patologia che la affligge. Nonostante questo, al suo fianco c'è sempre il suo grande amore e maggiore sostegno: il suo fidanzato Davide. "nel bene e nel male perché sei la donna più forte del mondo,perché sei la donna che comunque vada mi farà sentire un vero uomo..." scriveva pochi giorni fa Davide a Georgette, ed è proprio lui a svelare che finalmente domani lei tornerà a casa.

LA DEDICA D'AMORE DI DAVIDE A GEORGETTE

E lo fa con un messaggio, che è una dedica d'amore che ha commosso il web. Su Instagram, accompagnato ad una foto di loro due insieme in questo difficile periodo, Davide scrive: "È passato quasi un mese da quando non dormiamo più assieme ma finalmente domani grande giorno... Ti riporto a casa... nuovamente tra le mie braccia... Nuovamente te ed io io e te... Forse con una cosa in più la tua carrozza! - e continua - Che io so tu abbandonerai presto ma anche se così non fosse... Sarai la mia cenerentola... E ogni cenerentola che si rispetti ha la propria carrozza E ovviamente un principe azzurro ..." Prole meravigliose, che il web ha premiato con migliaia di like e complimenti.

