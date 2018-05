Gigi e Ross presentano "Scanzonissima"/ Il game show in onda su Raidue: "Un format internazionale di successo"

Gigi e Ross torneranno su Raidue con Scanzonissima, il programma musicale a squadre che nella prima puntata vedrà fra gli ospiti Donatella Rettore, Scintilla e Valerio Scanu.

14 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Gigi e Ross

Dopo il successo di sbandati, Gigi e Ross si preparano a tornare sul piccolo schermo con Scanzonissima il nuovo game show in onda su Rai Due a partire dal 16 gennaio. "S'ispira a un format internazionale che sta avendo successo in tutto il mondo. È un gioco musicale piuttosto movimentato a cui partecipano due squadre, ciascuna con un proprio capitano", ha raccontato Gigi raggiunto da Radiocorriere TV, dove Ross, il suo compagno di avventure, ha invece anticipato che nel primo appuntamento vedremo sfidarsi alcuni fra i protagonisti più interessanti del mondo dello spettacolo: "Si affronteranno la band di Donatella Rettore con Valeria Altobelli, Gianluca Impastato e Andrea Perroni e quella capitanata da Valerio Scanu con Gianluca Fubelli, Veronica Maya e Ilenia Lazzarini". Non solo musica, però, per i tanti contendenti, che a quanto pare dovranno dare il meglio in una serie di prove tutte da scoprire: "Le due formazioni si misureranno a suon di musica affrontando sfide molto particolari in cui metteranno a dura prova le loro abilità canore, ma anche la resistenza fisica".

"Vogliamo goderci la vecchiaia prendendoci in giro"

"Franco e Ciccio sono stati una coppia irresistibile. Da ragazzo impazzivo per loro". A parlare è Ross, che a un passo dal primo appuntamento di Scanzonissima ha ammesso di ispirarsi al duo comico che ha segnato la storia della comicità tutta all'italiana. Gigi e Ross, però, hanno ammesso di non utilizzare trucchi e stratagemmi per far ridere, preferendo trarre ispirazione da un tipo di comicità del tutto spontanea: "Tra noi basta uno sguardo e arriva subito la battuta", ha confermato infatti Gigi, mentre Ross, fra le pagine di Radiocorriere Tv, ha associato la loro comicità al forte feeling che li lega: "Non abbiamo necessariamente bisogno di un palcoscenico, funziona così a prescindere". Un'intesa così forte da tenere a debita distanza una eventuale separazione, sulla quale oggi sono entrambi categorici: "Vogliamo andare in pensione insieme e goderci la vecchiaia prendendoci affettuosamente in giro", ha confermato infatti Ross, certo che il suo futuro professionale sia al fianco del suo compagno di avventure.

© Riproduzione Riservata.