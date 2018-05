Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso lascia?/ Lite con Alberto Mezzetti: il napoletano in crisi

14 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Luigi Favoloso lascia il Grande Fratello 2018? L’ex fidanzato di Nina Moric, secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web, potrebbe lasciare volontariamente il reality che potrebbe sacrificarlo per riconquistare la stima del pubblico e degli sponsor in fuga. Stando ai rumors, Favoloso potrebbe tornare a casa seguendo due strade: la prima potrebbe essere quella della “catena” con i concorrenti che, sempre più insofferenti nei suoi confronti, potrebbero non salvarlo. La seconda strada potrebbe essere quella dell’abbandono volontario per la voglia di risolvere la situazione con Nina Moric e con Patrizia Bonetti con cui, nella casa, è nato un rapporto speciale. Ad oggi, la seconda potrebbe essere l’ipotesi più accreditata. Ad avvalorare tale tesi è il litigio che Favoloso che avuto durante la scorsa notte, poco prima che staccassero la diretta con Alberto Mezzetti che, dopo quattro settimane di convivenza forzata, non tollerando più l’atteggiamento del napoletano, ha sbottato puntando pesantemente il dito contro il napoletano. Tutto è nato da uno scherzo fatto da Favoloso e che Mezzetti, a quanto pare, non ha affatto digerito.

LO SCHERZO DI FAVOLOSO A MEZZETTI

Nelle scorse ore, Luigi Favoloso ha fatto credere ad Alberto Mezzetti di aver avuto incontri intimi con tre donne della casa. Angelo Sanzio gli ha poi spiegato che non c’era nulla di vero ma il Tarzan di Viterbo si è sentito, per l’ennesima volta, preso in giro. Durante la scorsa notte, dopo aver covato per giorni, Alberto ha deciso di sfogarsi dicendo parole durissime a Favoloso. Alberto, infatti, ha tirato in ballo alcuni aspetti della vita vera di Luigi Favoloso che si è sentito toccato nel profondo. "Tu giochi con le donne. Sei il contrario di quello che dici. Tu non sei un uomo, sei una prima donna", ha detto Alberto che ha poi aggiunto – “Solo per divertimento faresti piangere una donna. Io sono molto chiaro e non lo farei mai. Per me sei un disperato". Luigi ha ribattuto: “Io riconosco che tu sei molto più vero di me. A me piace giocare con le persone. Tu sei vero, ma sei noioso. Con me le persone non si annoiano mai". Dopo la discussione con Alberto, Favoloso è apparso scosso e giù di morale. La lite con il Tarzan di Viterbo sarà il motivo che potrebbe spingere Favoloso a lasciare la casa del Grande Fratello 2018?

