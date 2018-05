Grecia Colmenares in Italia/ L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da Barbara d’Urso (Pomeriggio 5)

Grecia Colmenares in Italia incontra gli estimatori a Napoli, L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, ecco la sua carriera in TV.

14 maggio 2018 Valentina Gambino

Grecia Colmenares da Barbara d'Urso

Ricordate la regina delle telenovelas Grecia Colmenares? L'attrice sarà ospite oggi di Pomeriggio 5 da Barbara d'Urso. Proprio in queste giornate la sua trasferta tutta italiana, così come si legge su NapoliToday: "L'appuntamento è il 12 maggio presso il Ristorante La Bersagliera al Borgo Marinari, dove, dalle 20.30, si terrà il Gran Galà "Una Notte a Napoli" in onore dell'attrice venezuelana. La serata dedicata alla protagonista di "Topazio", "Manuela", "Milagros" e tante altre note telenovelas, vedrà anche la partecipazione straordinaria della cantante Ida Rendano". A due giorni di distanza dal primo evento con gli estimatori, l'attrice è rimasta ancora in Italia e TV2000 le ha dedicato una serie di speciali che hanno preso il via da oggi, lunedì 14 maggio dalle 13.50 fino alle 15.20 all'interno del programma di approfondimento dal titolo "Siamo noi" condotto da Massimiliano Niccoli e Gabriella Facondo. L'incontro con Grecia proseguirà anche domani, a seguire tutti i dettagli.

Grecia Colmenares in Italia

Settimana tutta italiana per Grecia Colmenares. Dopo l'incontro con i fan in quel di Napoli sabato sera, TV2000 le dedica una serie di speciali che hanno preso il via da questo pomeriggio. Domani, martedì 16 maggio, sempre la stessa rete prosegue l’incontro con Grecia Colmenares. L’attrice venezuelana si confesserà in una intervista inedita raccontando la sua adorazione alla Madonna e la sua brillante carriera. L’attrice venezuelana sarà anche ospite di Barbara d’Urso, durante Pomeriggio 5 in onda oggi, dopo gli strepitosi ascolti della Domenica Live andata in onda ieri. Sempre TV2000 dallo scorso 3 aprile da lunedì al venerdì alle ore 12.20 e 16, sta mandando in onda il nuovo lavoro dell'attrice dal titolo "Grecia". La storia è ispirata alla fiaba di Cenerentola ed in scena ritroviamo oltre che Grecia Colmenares nel ruolo di Grecia anche Gustavo Bermúdez nel ruolo di Gustavo. Ecco la sua trama direttamente dal portale del canale TV: "La storia racconta di una bambina di nome Grecia che assiste alla morte di suo padre, e traumatizzata fortemente perde la memoria. Rimasta orfana, va a vivere in un collegio di suore, dove trascorre la sua infanzia. Diventata adulta, va a vivere a casa di sua zia Lucilla, dove viene maltrattata dalle sue due cugine, che la trattano come una sguattera. Quando abbandona la casa della zia viene ospitata da un vecchio amico e socio di suo padre. Lì Grecia conosce Gustavo, ma c’è un problema: lui è fidanzato con sua cugina Jorgelina".

Chi è Grecia Colmenares?

Ma chi è Grecia Colmenares? Classe 1962 è un'attrice venezuelana diventata famosissima in Italia per telenovelas come Topazio e Manuela. La prima soap data 1984 e ben presto divenne un grande successo anche in tutta l'America Latina ed in Europa, venendo doppiata anche in lingua inglese. Con la sua interpretazione in "Topazio", nel 1990 ha perfino vinto il Telegatto mentre durante la sua carriera ha girato circa 5000 puntate per un totale di 25 soap opera. Intorno al 1994, a circa dieci anni di distanza dal grande successo, dopo il matrimonio e la nascita di Gianfranco, il primo e unico figlio, la popolarità incomincia a scarseggiare fino a quando i suoi lavori non arrivarono più nel nostro Paese ma l'affetto del suo pubblico pare essere rimasto intatto. La sua ultima apparizione data 2000 quando gli estimatori l’hanno vista interpretare un avvocato nella serie TV dal titolo “Vidas Prestadas”. Grecia ha ammesso di avere un sogno nel cassetto: girare una fiction italiana.

